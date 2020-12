Disney pustí v Evropě novou službu a uvedlo i nové Star Wars a MCU tituly

V USA před několika hodinami skončila událost Investor Day, během které gigantická společnost The Walt Disney Company oznámila novinky pro rok 2021 a léta následující. Mezi nejzajímavější představené věci patří nová streamovací služba STAR a také tituly zapadající do světa Star Wars a Marvel Cinematic Universe.

Zdá se, že americká společnost plánuje trochu více oddělovat obsah pro děti a vhodný spíše pro dospělé. Platforma STAR by měla být určena právě pro druhou skupinu. Spuštěna bude 23. února 2021 mimo jiné i v Evropě, i když konkrétní země zatím známé nejsou. V některých regionech bude součástí předplatného Disney+, někam vyrazí i samostatně. Balíček by měl stát 8,99 euro na měsíc.

Fanoušky Hvězdných válek potěší, že mezi novinky pro rok 2021 a další patří i Star Wars tituly, které Disney chystá. Do světa světelných mečů, Síly a vesmírných soubojů se podíváme v prvé řadě prostřednictvím další série Mandaloriana a z něj vzešlých spin-offů Rangers Of The New Republic a Ahsoka. Doufejme, že i oficiálně i v ČR. Mezi další Star Wars díla budou patřit Andor, Obi-Wan Kenobi, Bad Batch, Visions, Lando, The Acolyte, A Droid Story a Rogue Squadron. Kromě těchto vesmírných novinek Disney uvede pod hlavičkou Lucasfilm také nový seriál Willow. Další nadílky seriálů a filmů se dočkají také fanoušci MCU neboli Marvel Cinametic Universe. Mrkněte na loga a názvy v galerii.

Který titul vás nejvíc potěšil?

Zdroj: TWDC