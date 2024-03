Konečně! Co se po mnoha letech naučil webový Disk Google?

Aplikace Disk Google je ze strany vývojářů neustále vylepšována

Neuplyne jediný měsíc, aniž by se nenaučila něco nového

Webová verze ale jednu funkci roky postrádala

Disk Google je důležitou součástí ekosystému kolem operačního systému Android. Pravděpodobně nemá úplně klíčovou roli, spousta běžných uživatelů nebude Disk Google používat denně. Ale je tady, funguje skvěle a je dobře, že vývojáři jej neustále vylepšují.

Pozornost vývojářů se dlouhodobě soustředí na aplikaci Disk Google, webová verze stojí stranou zájmu a vlastně to není úplné překvapení, na počítačích už dlouho funguje tak, jak bychom očekávali. Jedna drobná ale velmi užitečná funkce ale dosud chyběla…

Psal se rok 2019 a aplikace Disk Google získala tmavé uživatelské rozhraní. Byla to velká sláva a jednoznačně posun vpřed. Webová verze se ale naučila tmavé rozhraní až v těchto dnech! Google postupně uvolňuje nové rozhraní, na žádném z mých účtů v době psaná článku ještě nové nastavení nebylo dostupné, ale situace by se měla brzy změnit. Rozhodně se těším, především v noci nebyla práce s webovou verzí úplně příjemná, bílé barvy bylo příliš.

Tmavá verze bude k vašemu zraku výrazně šetrnější. Schválně nám v komentářích pod článkem můžete dát vědět, jestli už máte k dispozici možnost přepnutí na tmavé uživatelské rozhraní. Bylo by fajn, kdyby to výrobce zbytečně nezdržoval a během pár dní funkci doručil všem uživatelům. Po pěti letech od příchodu této funkce do aplikace už si ale nějaký ten den či týden bez problémů počkám…

Používáte Disk Google ve webové verzi?

Zdroj: androidpolice