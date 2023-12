Discord konečně přepracoval svou mobilní aplikaci

Je přehlednější, rychlejší a spotřebovává méně dat

Bude k dostání na Androidu i iOS

Discord nabírá v posledních letech hodně popularity, vývojáři neusínají na vavřínech a neustále jej vylepšují, což má ale za následek jeden negativní efekt – nyní (alespoň na mobilech) působí trochu nafouknutě, přeplněně a člověk se v ní občas trochu ztrácí. I kvůli tomu sáhli vývojáři k velkým změnám, které se týkají právě mobilních systémů. V tuto chvíli se zavádí jak pro Android, tak i pro jablečný iOS.

Na oficiálním blogu Discordu si můžete všimnout nového příspěvku, v němž Francesco Polizzi, produktový manažer vysvětluje, že hlavním cílem bylo vytvoření aplikace, která zjednoduší používání na mobilech: „Ode dneška se s vámi rádi podělíme o vývoj aplikace „Discord but smol“, abyste mohli využívat to, co dělá váš telefon tak skvělým. Namísto dodatečné úpravy designu určeného pro myši a klávesnice se jedná o svěží vzhled určený pro dotykový displej, který se vám vejde do kapsy. Je to rychlejší a spolehlivější aplikace než dříve, s novými funkcemi, které vám a vašim přátelům pomohou chatovat a setkávat se na cestách, jako jsou hlasové zprávy a limit 25 MB pro bezplatné nahrávání souborů. A co je nejdůležitější, tentokrát jsme mobilní aplikaci navrhli jako samostatný zážitek – jako něco, co můžete na cestách používat jako hlavní aplikaci Discord, ne jako něco, co používáte vedle desktopové aplikace“, rozepsal se Polizzi.

Všechny funkce mají nyní svou vlastní kartu, takže servery, zprávy, notifikace i nastavení naleznete nově v dolní liště, což mi dává mnohem větší smysl a Discord tak v podstatě kopíruje další chatovací aplikace. To ale není nutně špatně. Navíc jsme se dočkali tématu „Midnight“, které ocení zejména majitelé telefonů s OLED panely, je totiž doopravdy černé, nikoliv šedé.

V neposlední řadě nová aplikace využívá méně mobilních dat a je rychlejší a menší. Na Androidu by se měla otevírat až o 55 % rychleji, na iOS pak o 43 %. V době psaní článku jsem ještě neměl aktualizaci k dispozici, to by se ale mělo v dohledné době změnit.

Jak se vám líbí přepracovaná Discord aplikace?

