Tým Singapurských výzkumníků vyvinul program Dirfa (Diverse yet Realistic Facial Animations). Jedná se o průlom v umělé inteligenci, který dokáže transformovat jednoduché zvukové klipy a statickou fotografii do trojrozměrné animace. Jednoduše řečeno, pokud máte hlasovou nahrávku a fotografie, program vám vytvoří digitální kopii zobrazeného člověka. Videa jsou schopné interpretovat přesnou synchronizaci rtů s hlasem, bohatou škálu výrazů a přirozené pohyby hlavy.

DIRFA spočívá v jeho pokročilém AI algoritmu, který kombinuje zvukový vstup, fotografické snímky a následně z nich dokáže vytvořit 3D video. Technologie umí předpovídat a replikovat emočně odpovídající výrazy, pohyby hlavy, celé video je velmi realistické a výrazně lepší než nástroje, které jsme dodnes znali. Tradiční modely většinou přesně replikovali jemnost lidských emocí a nedokázaly zvládnout různé pohyby hlavy. Společnost má v plánu posunout hranici digitálních médií a vyniká hlavně díky zachycení široké škály emocionálních gest.

Společnost nástroj trénovala na sadě obličejů pohybů hlavy a řečových vzorků od tisíců jedinců, díky tomu se naučil identifikovat a replikovat jemná gesta, která charakterizují lidské výrazy nebo řeč. Dále byl trénovaný na audiovizuálních klipech pocházejících z datového souboru VoxCeleb2, což je databáze obsahující více než 1 milion výroků pro 6 112 celebrit, extrahovaných z videí nahraných na YouTube. Univerzitní profesor Dr. Wu Rongliang k jejich výtvoru dodává:

Dle vývojářů by nástroj mohl pomoci jednotlivcům s poruchami řeči nebo obličeje umožnit vyjádřit své myšlenky a emoce prostřednictvím výrazných avatarů. Díky tomu zlepšit jejich schopnosti efektivně komunikovat. Ačkoliv se pyšní velmi inteligentní technologií, před společností je ještě spousta práce. Například v neschopnosti přizpůsobit konkrétní výrazy, jako je změna zamračeného výrazu na úsměv nebo náhodné změny nálad v konverzaci jsou omezení, které se snaží překonat.

