Nenechte si rušit spánek. Digitální rovnováha v Androidu zavádí novinky

Americký Google opět rozšíří projekt Digitální rovnováha a stejnojmenné prostředí v systému Android o další funkce. Pomocníka, který se stará o to, aby uživatelé netrávili u displejů moc času a nespadli do digitální závislosti, vybavuje několika novými nástroji. Digitální rovnováha už teď má pro lepší spánek čtyři zajímavé funkce. Některé už jsou k použití, jiné se širokého spuštění teprve dočkají. V rámci uvedení posledních dvou se společnost rozhodla je všechny na blogu připomenout. Pojďme si je tedy představit…

Digitální rovnováha od Google – tipy pro lepší spánek

“Bedtime” mód aneb večerka pro telefon

Aby uživatele nerušily notifikace, vývojáři přišli s funkcí, která na noc vypíná nejen zvuky, ale tlumí také barvy na displeji. Že už je to starší věc? Máte pravdu. Google jen přejmenoval dřívější Wind Down na Bedtime mode. Rušit v tomto případě každopádně nebude pípání a ani barevné problikávání. Kromě přejmenování se funkce dočkala i pokročilejšího nastavení časů a umí se spouštět i okamžitě po připojení do nabíječky. Systém “večerky” je možné na telefonu pozastavit bez toho, aby bylo nutné jej znovu nastavovat. Po pauze přejde zpět do klidného režimu. Funkce je dostupná ve všech zařízeních s Digitální rovnováhou a rodičovskou kontrolou.

Animace se spustí po kliknutí...

Svěřte správu spánku Hodinám

Další novinka se týká standardní aplikace Hodiny od Googlu. Nově do ní bude možné nastavovat běžné časy vstávání a usínání a na základě toho se telefon pustí do několika věcí. Doporučí například změny v závislosti na událostech v kalendáři pro další den. Jakmile je zvolený čas spánku definovaný, aplikace Hodiny bude před jeho příchodem informovat. Dokonce zvládne pustit i oddechovou hudbu třeba ze Spotify, Calm nebo YouTube Music. Funkce je spárovatelná také s výše uvedeným módem “večerky”. Pokud uživatele případně nějaká aplikace zláká k porušení termínu usnutí, Hodiny si ji zapamatují a pak to pěkně požalují i s přesným časem.

Aby nebyl uživatel ráno probouzen čistě jen zvukem (třeba i v nevhodnou chvíli), aplikace může v průběhu patnácti minut před zazvoněním postupně zesvětlovat displej. To by mělo přispět k tomu, že bude člověk trochu lépe připravený na zazvonění. Nebo když je náhodou vzhůru trochu dřív, pozná blížící se zvonění. Funkce se jmenuje Sunrise Alarm. Všechny zmíněné novinky pro aplikaci Hodiny momentálně putují do telefonů Pixel a v průběhu léta mají vyrazit i dál.

Animace se spustí po kliknutí...

Ponocování vám může vytknout i YouTube

O této ovince jsme už dříve psali. Aplikace dostala vedle dřívější funkce pro připomínání pauz také nástroj pro stanovení večerky. Po jejím dosažení může třeba i přímo do videa vstoupit notifikace informující o čase jít spát.

Skrze Family Link mohou rodiče uspat telefon dětí

Aplikace Family Link slouží běžně k nastavení limitů pro stahování aplikací nebo utrácení peněz v nich. Umí ale posloužit právě i v oblasti digitální rovnováhy. I tady se dá pracovat se závislostí na displeji a telefonu. Hlavně v noci. Rodiče jsou skrze aplikaci schopní nastavit telefonu večerku, během které pak telefon neumožní nic vyjma volání.

Necháváte si nějak radit od chytré elektroniky se spánkem?

Zdroj: Google