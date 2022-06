Studio Blizzard stojící hned za několika skvělými tituly jako je série Warcraft, MMORPG World of Warcraft či Starcraft konečně vydává jednu ze svých vůbec nejočekávanějších her, Diablo Immortal. To bude k dispozici jak na zařízeních s operačními systémy Android a iOS, tak i na počítačích.

Diablo Immortal vychází na Android

Verzi pro Android si můžete stáhnout dříve, než bylo původně v plánu. Oficiálně totiž hra vychází až zítra a v tento den se jí dočkají také PC hráči. Zpočátku bylo na Diablo Immortal nahlíženo veřejností poměrně kriticky. Vypadalo to zkrátka jako další zneužití slavného jména s lootboxy.

Diablo Immortal – Everything to Know

Podle gameplay záběrů či prvních ohlasů to ale není naštěstí tak hrozné, jak by se mohlo zdát. Naopak. Jsou poměrně pozitivní a hra vypadá dobře. Právě s lootboxy mají problém s Holandsku a Belgii, kde je hra zakázána a to není venku ani jeden celý den. Sami jsme zvědaví, jak nakonec Diablo Immortal dopadne a jak se bude vyvíjet. Zatím to vypadá, že jsme se dočkali dalšího velmi zajímavého MMORPG.

Co říkáte na Diablo Immortal?

Zdroj: polygon.com