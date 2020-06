Již delší dobu se na trhu neobjevil smartphone, o němž by se dalo prohlásit, že jeho design alespoň trochu rozvířil současné stojaté vody. Jistě, tu a tam někdo jinak poskládá fotoaparáty na zadní straně, pak zase někdo přijde s jiným řešením selfie kamery a tak dále. Nicméně pokud srovnáme současný stav se situací před pár lety, zjistíme, že výrobci v zásadě jedou pořád dle stejné šablony. Kovový rám, přední strana s co nejmenšími okraji a záda s různě vyvedenými barevnými odlesky. Není se tak čemu divit, že na sebe strhlo velkou pozornost LG Velvet, které se snaží odlišit. LG však nemuselo být jedinou značkou snažící se prolomit současnou designovou jednotvárnost smartphonů. Koncem dubna totiž na čínskou sociální síť Weibo unikl snímek zachycující na první pohled velmi zajímavý smartphone nesoucí logo společnosti Realme.

Pokus o stylovku Realme nevyšel

Na zmíněném snímku je zachycen pouze design zad neznámého smartphonu. Ta však skrývají hned několik zajímavostí. V první řadě měla být záda i objektivy fotoaparátů překryta jedním kusem skla. Fotoaparáty tak neměly trčet nad povrch zad, což je v současnosti věc takřka neslýchaná. Dalším prvkem, přidávajícím zachycenému telefonu na atraktivitě je pak pruh ve středu zad. Dobrá, něco podobného jsme sice v minulosti sice již viděli na Nokiích s mobilními Windows, nicméně ani tak bychom nad podobným designovým prvkem pravděpodobně nos neohrnuli.

Zajímavě vypadá i zlaté orámování tohoto středového pruhu společně se zlatým logem a šedými ornamenty připomínající desku s tištěnými spoji. Zbytek zad pak má pod sklem již o něco běžnější karbonovou texturu. Také byste si podobný telefon nechali líbit? Tak to si, bohužel, musíte spolu s námi nechat zajít chuť. Nejvyšší představitel pro Realme India – Francis Wang – totiž sice potvrdil existenci tohoto smartphonu, jedním dechem ale dodal, že se ho na trhu nikdy nedočkáme. Tedy přinejmenším ne v této konkrétní podobě.

Chcete si tipnout co za tím stojí? Pokud hádáte komplikace s vnitřním uspořádáním, jste na správné stopě. Zjednodušeně řečeno, zapuštěné moduly fotoaparátů by ubraly vnitřní prostor a Realme by tak nebylo schopné do telefonu dostat baterii o dostatečné kapacitě. Tedy přinejmenším ne při zachování malé tloušťky zařízení (pozn. redakce). Wang však prozradil, že společnost aktuálně pracuje na jiném telefonu, kde bude design hrát velkou roli a dle něj má být ještě lepší, než tento koncept. Nezbývá tak než doufat, že se i od Realme dočkáme nějakého designově opravdu zajímavého smartphonu. Do té doby zde máme alespoň zmíněné LG a ohebné smartphony, které však (zatím?) stojí tak trochu bokem hlavního proudu.

Zdroj: GSMArena.com