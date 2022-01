O připravovaném OnePlus 10 Pro 5G se v internetových kuloárech čile spekuluje již delší dobu. Ostatně jeho brzký příchod ještě před koncem minulého roku potvrdil jeden ze zakladatelů firmy. Jeho slova o plánovaném představení v lednu 2022 teď nově potvrdila i společnost na svém webu a sociálních sítích. Vedle toho jsme se však dočkali také oficiálního odhalení designu připravované vlajkové lodě ze stáje OnePlus. Ten sice žádným velkým překvapením není, neboť se shoduje s již dlouho uniklými snímky, rozhodně se však nedá tvrdit, že by byl nějak nudný.

OnePlus 10 Pro 5G se zajímavým designem zad

Zatímco na přední straně, kterou z většiny zabírá po okrajích zaoblený displej s průstřelem na selfie kamerku toho moc ani vymyslet nejde, na zádech novinky si dali designéři záležet. Na první pohled nás zaujal zajímavě řešený modul se třemi fotoaparáty, který na záda přechází z bočního rámečku. OnePlus 10 Pro 5G tak tímto řešením trochu připomíná loňské Samsungy Galaxy S21. Dále naši pozornost upoutal také povrch zad. Na dostupných renderech to totiž vypadá, že bychom se mohli dočkat návratu populárního pískovcového povrchu zad, kterým se proslavilo například úplně první OnePlus One. Ze snímků lze dále vyčíst použití kovové konstrukce, přítomnost oblíbeného “šoupátka” na přepínání zvukových profilů, nebo třeba použití fotoaparátu s puncem od Hasselbladu.

Prakticky zároveň s oficiálním odhalením designu jsme se dočkali také zákulisních informací o specifikacích OnePlus 10 Pro 5G. O ty se tentokrát postaral čínský certifikační úřad. Smartphone by dle nich měl nabídnout 6,7″ AMOLED panel o rozlišení 3216 x 1440 px a 120Hz obnovovací frekvenci. Použit bude pochopitelně nejvýkonnější Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a asistovat mu má 12 GB RAM a 256GB úložiště. Baterie by měla nabídnout kapacitu 5 000 mAh. K dispozici by pak mělo být 80W kabelové a 50W bezdrátové nabíjení. Zatímco rychlost bezdrátového nabíjení tak zůstane stejná jako u předchůdce, kabelové nabíjení se dočkalo mírného zrychlení.

Zajímavé OnePlus 9RT zamíří brzy na globální trh. Co říkáte na cenu? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

V těle smartphonu o rozměrech 163,0 x 73,9 x 8,55 mm a hmotnosti 200,5 gramu se dále ukrývá čtveřice fotoaparátů. Vedle 32MPx selfie fotoaparátu to je 48MPx primární, 50MPx ultraširokoúhlý a 8MPx fotoaparát s trojnásobným optickým přiblížením. Dva fotoaparáty by pak měly nabídnout optickou stabilizaci. Výše uvedené specifikace pak společnost ještě potvrdila na svém Facebooku a tak máme k dispozici oficiální a prakticky kompletní parametry OnePlus 10 Pro 5G.

Nicméně jak výrobce sám podotýká, novinka by neměla být jen o papírových parametrech. Tak se nechme překvapit, co si pro nás OnePlus 10 Pro 5G ještě nachystá. Telefon by měl být dostupný ve třech barevných provedeních a sice černé, zelené a bílé. K oficiálnímu představení OnePlus 10 Pro 5G (a patrně i dalších novinek) dojde již 11.ledna.

Jak se vám zatím novinka od OnePlus líbí?

Zdroje: GSMArena.com, OnePlus.com