Nástroj Delphi.ai umožňuje vytvořit si virtuální klon

Nastavíte si vlastní kritéria přísnosti



Klon vás může nahradit v mnoha činnostech na internetu

Klonování lidských bytostí je ve většině zemí světa zakázáno. Ale jen ve své reálné formě. Žádný zákon tak nezakazuje virtuální klonování. A i proto si můžete na různých platformách vytvářet své avatary a další obrazy sebe sama. Žádná technologie ale není tak pokročilá, aby vytvořila vaši dokonalou kopii, kterou uvidíte na obrazovce, bude se pohybovat, mluvit, mít vaše vzpomínky a totožné názory. Přesto se o to jedna společnost hodně snaží – Delphi.

Delphi.ai je podobně jako mnoho jiných založena na umělé inteligenci a zaměřuje se výhradně na tvorbu klonů uživatelů. A v nedávném rozhovoru spoluzakladatele a CEO společnosti Dary Ladjevardiana pro televizní stanici FOX se ukázalo, jak pokročilé její technologie umělé inteligence už jsou – s moderátorkou totiž do studia usedl kromě skutečného CEO i jeho klon a povídal si s ní jako běžný člověk. Chtěl tím prokázat, že skutečně platí to, co společnost před pár dny uvedla ve své tiskové zprávě, tedy že dokáže nabídnout „personalizovanou interakci s digitálními klony odborníků a vlivných osobností v reálném čase“.

Podle generálního ředitele Delphi je cílem digitálního klonování, abyste mohli sdílet své zkušenosti i znalosti s ostatními, a to velmi personalizovaným způsobem. Klon tak bude moci být využíván k výuce, jako mentor, terapeut nebo jakkoliv jinak. Podle společnosti o něj může mít zájem řada veřejně známých osobností včetně politiků. A může také posloužit k uchování vzpomínek vašich příbuzných.

Introducing Delphi AI: Clone yourself with AI is no longer a pipe dream, it’s Real! #aiclone

Přísná bezpečnostní pravidla

Logicky zde vyvstává otázka bezpečnosti a zneužitelnosti klonů. Delphi má přísná pravidla pro ochranu osobních údajů a používá pro veškerá data šifrování. Abyste si mohli nechat vytvořit přes platformu svůj klon, musíte se navíc nejprve prokázat nejen svou fotografií, ale i průkazem totožnosti, který je ručně prověřen. Pokud se někdo pokusí pravidla společnosti obejít, je natrvalo zablokován.

Se svým klonem můžete sdílet nepřeberné množství informací. Učí se z vašich příspěvků na sociálních sítích i na blogu, můžete mu dát přístup ke svým nejsoukromnějším informacím. Na druhou stranu ale každý uživatel může nastavit, jak moc otevřeně bude klon promlouvat ke světu. K tomu slouží takzvané skóre přísnosti. Při nastavení největší přísnosti bude klon sdělovat jen základní naučené informace.

Za kolik se naklonujete?

Dobrou zprávou je, že nástroj Delphi.ai můžete používat i zdarma, ale s jistými omezeními (nanejvýš 100 000 slov tréninkových dat, 500 kreditů měsíčně na zprávy a kredit na 50 minut hovorů/videí měsíčně). Všechny funkce využijete s měsíčním předplatným:

29 dolarů/měsíc – 4 miliony slov tréninkových dat, 4 000 kreditů na zprávy, 500 minut videí a hovorů…

– 4 miliony slov tréninkových dat, 4 000 kreditů na zprávy, 500 minut videí a hovorů… 99 dolarů/měsíc – 10 milionů slov tréninkových dat, 10 000 kreditů na zprávy, 2 500 minut videí/hovorů…

– 10 milionů slov tréninkových dat, 10 000 kreditů na zprávy, 2 500 minut videí/hovorů… 399 dolarů/měsíc – neomezená tréninková data, 500 000 kreditů na zprávy, 10 000 minut…

Kredity je zároveň možné si dokupovat.

Cílem společnosti Delphi přitom je dosáhnout toho, aby klony mohly začít svým způsobem přemýšlet. Pokud se jich dnes zeptáte na otázku typu: „co bys dělal v mé situaci?“, budou mít s odpovědí problém. Do budoucna by ale prý měly být schopny na základě interakce se svým majitelem vytvářet i takto komplikované úvahy. A ty by měly odpovídat tomu, co by nejspíš řekla i jejich „předloha“.

Připadá vám klonování s pomocí AI fascinující nebo spíš děsivé?

Zdroj: Delphi, FoxBusiness