DeepSeek zasadil další ránu konkurenci. Janus Pro má tvořit špičkové obrázky

Čínská umělá inteligence DeepSeek se stala centrem pozornosti nadšenců, médií i investorů. Přestože se do jejího vývoje investovalo výrazně méně prostředků než do ChatGPT, má v mnoha ohledech podávat lepší výsledky, a to velmi za nízkou cenu pro koncové uživatele. Modelem R1 s pokročilým logickým uvažováním to ale nekončí: Janus Pro zasazuje americkým gigantům další velkou ránu.

Janus Pro je pokročilejší verzí loni uvedeného modelu Janus pro generování obrázků. Jak informovala agentura Reuters, podle startupu DeepSeek má novinka v kvalitě snímků vytvořených na základě textového zadání předčít i notoricky známý Stable Diffusion od Stability AI či DALL-E 3 z dílny organizace OpenAI.

Srovnání loňského modelu Janus s novým Janus-Pro-7B

Tvůrci ve zprávě na platformě Hugging Face taktéž zvýrazňují jednoduchost, vysokou flexibilitu a efektivitu, díky níž má Janus Pro představovat silného soupeře pro příští generaci multimodálních AI modelů.

Janus Pro zvládne kromě tvorby nových obrázků analyzovat ty existující, podle serveru TechCrunch si však poradí nanejvýš se vstupem s rozlišením 384×384 (nepleťte si to s výstupním rozlišením generovaných obrázků, které pochopitelně může být vyšší).

Na rodinu Janus Pro, která obsahuje modely s velikostí od 1 do 7 miliard parametrů, se vztahuje licence MIT, což v praxi znamená, že ji lze využít pro komerční účely bez restrikcí. Dostupná ke stažení je na Hugging Face.

Zdroje: Hugging Face, Reuters, TechCrunch