Nejděsivější aplikace roku 2024? Tahle vám na základě složitých AI algoritmů poví datum vaší smrti

Osobně jsem aplikaci vyzkoušel a musím říct, že některé otázky mě docela překvapily. Death Clock se zajímala například o to, kolik času trávím s přáteli nebo jak negativně ovlivňují psychické problémy můj běžný život. Výsledek? Podle AI zemřu 23. listopadu 2072 ve věku 74 let.

Není to jen strašák?

Death Clock není jen na strašení lidí. Poskytuje komplexní vyhodnocení vašeho zdraví. Aplikace totiž kromě data úmrtí nabízí i konkrétní doporučení, jak svůj život prodloužit. Po základní analýze vám Death Clock ukáže, jaké změny životního stylu by mohly stát za delším a kvalitnějším životem. Za tuto prémiovou funkci si ale budete muset připlatit – roční předplatné vyjde na 1 099 Kč.

Jak Death Clock nainstalovat na Android?

Death Clock bohužel aktuálně nemůžete stáhnout skrz Obchod Play v České republice. Je tedy potřeba využít sideload, například skrz APKPure. Takhle jsem aplikaci nainstaloval já a funguje bez problémů. Doporučuji instalaci skrz oficiální instalátor, pak máte garanci pravidelných aktualizací.

Chtěli bychom vůbec znát pravdu?

Představme si na moment, že by umělá inteligence dokázala s naprostou přesností určit datum naší smrti. Byla by to informace, kterou bychom jako lidé vůbec chtěli znát? Náš mozek je evolučně nastavený tak, že určitá míra nejistoty ohledně budoucnosti je pro něj přirozená a možná i nezbytná. Přesná znalost data smrti by mohla vést k vážným psychickým problémům. Někteří lidé by mohli zcela rezignovat na život, jiní by se naopak mohli utrápit úzkostí z blížícího se konce.

Je to podobné jako s umělou inteligencí v jiných oblastech – ne všechno, co dokážeme technologicky vyřešit, je skutečně přínosné pro lidskou společnost. Současná verze Death Clock naštěstí pracuje pouze s pravděpodobností založenou na statistických datech. To nám dává prostor své předpokládané datum úmrtí aktivně ovlivňovat změnou životního stylu, což je mnohem konstruktivnější přístup než fatalismus přesné předpovědi.

Možná je tedy dobře, že současné AI predikce jsou spíše orientační. Dávají nám vodítko k zamyšlení nad vlastním zdravím a životním stylem, ale zároveň nás nesvazují definitivním výrokem. V tom může být jejich skutečný přínos – nejde o věštění budoucnosti, ale o motivaci k lepšímu životu v přítomnosti.

Chtěli byste znát přesný den svého úmrtí?

