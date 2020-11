Plná verze One UI 3.0 se blíží. Samsung zmiňuje datum a funkce na webu

Doba betatestování pomalu končí a nadstavba One UI 3.0 vyrazí v plné parádě do prvních Samsung telefonů. U vybraných modelů se tak stane už nyní během listopadu. Jihokorejská firma o tom informuje na stránce s popisem funkcí tohoto systému. Mimo to tam také ukazuje novinky, na které se můžeme těšit. Jelikož je základem této nadstavby je jedenáctý Android, několik nových prvků přebírá přímo od něj. Uvedení One UI 3.0 s sebou přinese do Samsung mobilů třeba vylepšený rychlý panel. Přinášíme přehled novinek, které nejsou omezeny jen pro ohebné telefony či tablety.

Oznámené novinky v One UI 3.0

Horní panely – Vylepšený Rychlý panel umožňuje bezproblémové přepínání mezi hudbou a videem. Díky vylepšenému panelu Oznámení je také na první pohled k dispozici více informací, i když je telefon uzamčen, a můžete snadno kontrolovat zprávy z více aplikací na jednom místě.

Dynamická zamykací obrazovka – Při každém odemknutí telefonu obnovte zamykací obrazovku s jiným obrázkem. Díky bohatému fondu vysoce kvalitních snímků v 10 různých kategoriích již nemusíte prohledávat web. Nyní také k dispozici pro zařízení Galaxy Tab.

Dobrý zámek – Funkce Dobrý zámek vám umožní si snadno přizpůsobit zařízení podle vašich potřeb. S funkcí Wonderand můžete vytvářet vlastní pohyblivé tapety, které reagují na pohyby telefonu. Pomocí aplikace Pentastic můžete přizpůsobit příkazy pera S Pen Air, stejně jako nastavení ukazovátka a zvuku. (ČR zatím oficiálně nepatří mezi podporované země)

Videohovory na celou obrazovku – Užijte si radost v komunikaci se svými přáteli a kolegy. Rozhraní One UI 3 podporuje videohovory na celou obrazovku. Masky emoji AR napodobují výrazy vašeho obličeje, aby videohovory byly zábavnější a příjemnější.

Přesnější datum uvedení One UI 3.0 pro konkrétní telefony zatím nemáme. Snad se jej brzy dočkáme, alespoň v hrubších obrysech. Jako první by měly pochopitelně přijít na řadu letošní vlajkové modely. Například řada S20 byla při beta testování upřednostněna nejvíc.

Na kterou z funkcí se těšíte nejvíc?

Zdroj: Samsung