Telefon Realme GT byl sice již v Číně představen, ovšem nyní známe konečně datum představení. Kdy jej tedy pozná i Evropa? Telefon se nám tedy včetně cen odhalí 15. června, přičemž tisková konference začíná ve 14:00 našeho času.

Datum představení Realme GT

Pokud byste chtěli, můžete ji sledovat na oficiálním YouTube kanále společnosti. Předevčírem firma omylem zveřejnila na svém webu informace o cenách. Za model s 12 GB RAM a 256 GB úložištěm bychom měli zaplatit 550 EUR, což je asi 14 000 korun. To, zda bude v nabídce i verze s 8 GB RAM a 128 GB pamětí v tuto chvíli není jasné. Kdyby to tak ovšem bylo a telefon by byl levnější, byla by to pro zákazníky skvělá zpráva.

Zároveň tedy můžeme se skoro 100% jistotou vyvrátit informaci o tom, že by měl stát telefon 400 EUR. Pochybujeme že základní varianta bude o 150 EUR levnější. Přesto se bude jednat o jeden z nejlevnějších telefonů s nejvýkonnějším čipsetem Snapdragon 888 a 120 Hz displejem. Co říkáte na telefon vy? Budete uvažovat o koupi?

Zauvažujete o novém Realme GT?