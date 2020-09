Známe datum představení OnePlus 8T. Telefon vypadá famózně

Chystané OnePlus 8T se blíží a my nyní známe datum představení. Zveřejnil jej leaker Ishan Agarwal a web MySmartPrice tuto informaci potvrdil. Zdá se tedy, že se telefonu dočkáme 14. října, kdy proběhne jeho online představení.

Datum představení OnePlus 8T

Telefon má tedy asi měsíc zpoždění, jelikož loňský model OnePlus 7T byl představen v srpnu. Je to zaviněno pandemií, ale jsme rádi, že se ho alespoň dočkáme. Měsíc není nic hrozného. Konferenci bude možné sledovat na YouTube. O telefonu však víme mnoho informací již teď. Je jasné, že čipsetem bude Snapdragon 865 Plus a dočkáme se také 120 Hz displeje.

Vylepšený by měl být také fotoaparát, ovšem zatím nevíme jak. Změn doznal také design, který připomíná OnePlus Nord, ale trochu také Galaxy S20. To zda je to dobře nebo špatně necháme na vás. Ceny zatím nejsou známy, ovšem čeká se podobná cena jako minulý rok.

Co říkáte na design OnePlus 8T?