To, že Xiaomi pracuje na systému MIUI 13 zřejmě nikoho nepřekvapí. Nyní však jeden z vysoce postavených manažerů společnosti promluvil o tom, kdy by jsme se mohli dočkat oficiálního oznámení.

Nová verze operačního systému se prý už interně testuje a bude pravděpodobně představena v srpnu, ovšem jak už bývá zvykem, prvně se ji dočkají obyvatelé Číny a později se samozřejmě rozšíří do zařízení po celém světě. Je celkem překvapivé, že o MIUI 13 toho zatím moc nevíme a čínské firmě se daří úspěšně držet informace pod pokličkou.

MIUI 13 Coming in August

Xiaomi executive hinted that MIUI13 will be launched in August. #MIUI13 #MIUI #Xiaomi pic.twitter.com/CuGXyhNdme

