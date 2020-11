Známe datum představení Galaxy S21. Dočkáme se velice brzy

O nadcházející vlajkové řadě společnosti Samsung víme poměrně dost informací a to díky rozsáhlým únikům. Nyní populární leaker Jon Prosser sdělil datum představení řady Galaxy S21. Mimochodem právě Prosser nedávno předpověděl přesné datum představení iPhonů 12 a i v minulosti se několikrát trefil.

Datum představení Galaxy S21

Dle něj má být nová řada představena 14. ledna a bylo by to taky historicky nejdříve, kdy by vlajková loď debutovala. Jeho tweet rovněž uvádí, že předobjednávky budou startovat ve stejné datum a telefon přijde na trh o dva týdny později, tedy 29. ledna. Prosser dále tvrdí, že budou představeny tři modely – Galaxy S21, Galaxy S21 Plus a Galaxy S21 Ultra.

A little late on the colors Jon. Here they are by model… pic.twitter.com/O81EBbPriw — Ross Young (@DSCCRoss) November 4, 2020

K dispozic mí být celkem šest barevných variant. Standardní Galaxy S21 bude k dispozici v šedé, fialové, bílé a růžové. Galaxy S21 Plus v černé a stříbrné a nejvyšší Ultra model v černé, stříbrné a fialové. Telefony budou dle všeho vyráběny celkem ve čtyřech zemích – Vietnamu, Indonésii, Brazílii a Jižní Koreji.

Jak se těšíte na Galaxy S21 modely?