Známe cenu i datum představení Galaxy F62 s obří 7 000 mAh baterií

O telefonu Galaxy F62 jsme vám psali již dříve a nyní je známá jeho cena i přibližné datum představení. Samsung o něm zatím veřejně nic neprozradil, ovšem na díky dalším informacím z několika zdrojů to víme.

Datum představení Galaxy F62

Samsung prý uvede Galaxy F62 jako první v Indii a to v polovině února za přibližně 25 000 INR, což je asi 7 300 korun bez daně. Do dalších zemí by se však měl také podívat. Telefon se označuje jako SM-E625F a dostane 6,7″ Super AMOLED panel, 64 MPx fotoaparát a 32 MPx selfie kamerku. Bude k dostání v zelené a modré barevné variantě a dostane One UI 3.1. Vše nasvědčuje také tomu, že bude telefon poháněn čipsetem Exynos 9825 spolu s 6 GB RAM a 128 GB úložištěm.

Pro Evropu dostane telefon prý jiný název, konkrétně Galaxy M62. Potvrzena byl také přímo obří 7 000 mAh baterie s 25 W nabíjením. Chybět nebude ani audio jack či USB-C port.

Přijde vám telefon zajímavý?