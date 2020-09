Známe datum představení Galaxy F41. Na co se těšit?

Společnost Samsung minulý týden nalákala na novou řadu Galaxy F. Prvním telefonem by měl být model Galaxy F41 a my nyní známe datum jeho představení. Odhalil to indický obchod Flipkart, který sdělil, že k odhalení dojde 8. října. Stránka telefonu na tomto webu prozrazuje několik informací, které jsme doteď nevěděli.

Známe datum představení Galaxy F41

Již víme, že přední stranu pokryje sAMOLED Infinity-U displej, na zadní straně nalezneme tři fotoaparáty a čtečku otisků prstů a o výdrž se postará 6 000 mAh baterie. Dále můžeme počítat s duálními reproduktory. Telefon byl rovněž spatřen v benchmarku GeekBench, který odhalil čipset i kapacitu RAM.

O výkon se tedy postará čipset Exynos 9611, kterému bude sekundovat 6 GB operační paměti RAM. Některé spekulace hovoří o tom, že se jedná pouze o přejmenovaný model Galaxy M31, ovšem ten nabízí čtyři fotoaparáty. Nějaké změny zde tedy přece budou. A můžeme počítat rovněž s nižší cenou.

Co se vám na telefonu líbí nejvíce?