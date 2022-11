Kdy se odhalí řada Galaxy S23? Máme (snad) finální datum

O řadě Galaxy S23 se toho napsalo už poměrně dost a na to, že do představení zbývá ještě poměrně dlouhá doba víme o jednotlivých modelech poměrně dost informací. Nyní jsme se dozvěděli datum, kdy by mělo dojít na oficiální představení.

Podle informací, které pochází přímo od jednoho z vedoucích mobilní divize Samsungu by mělo k představení dojít v prvním únorovém týdnu příštího roku. Zároveň půjde o první Unpacked, který nebude (od začátku pandemie) pouze virtuální. Uskuteční se totiž v San Franciscu. Tuto informaci potvrdilo také několik dalších zdrojů, takže nemáme důvod ji nevěřit. Dříve se hovořilo o možném termínu na CES 2023 v lednu, ale to bylo později vyvráceno.

Navíc se je rozhodně na co těšit. Kromě špičkových displejů a fotoaparátů se Samsung rozhodl pro nasazení speciálně upraveného Snapdragonu 8 Gen2, a to do všech modelů. I do těch evropských.

Přemýšlíte nad koupí některého modelu Galaxy S23?

Zdroj: GSMArena