OLED, MiniLED i QLED televize v obřích slevách! Vybrali jsme TOP nabídky Dnů Marianne

Dny Marianne jsou opět tady a pro mnoho z nás je to ideální příležitost pořídit si novou elektroniku se zajímavou slevou. Datart letos opět přichází s bohatou nabídkou zlevněných produktů, přičemž tentokrát jsme se zaměřili hlavně na televizory, u kterých najdete opravdu zajímavé nabídky. Vybrali jsme pro vás ty nejlepší kousky, které stojí za pozornost.

Jak získat kupóny Dny Marianne?

Než se pustíme do přehledu zlevněných produktů, pojďme si krátce připomenout, jak se vlastně dají slevy v rámci Dnů Marianne využít. Kupóny můžete získat dvěma způsoby:

Tištěné časopisy: Kupóny najdete v tištěných vydáních časopisů Marianne, Marianne Bydlení a Marianne Venkov & Styl.

Kupóny najdete v tištěných vydáních časopisů Marianne, Marianne Bydlení a Marianne Venkov & Styl. Mobilní aplikace: Mnohem praktičtější je stáhnout si oficiální mobilní aplikaci Dny Marianne, kde najdete všechny kupóny v digitální podobě. Za sadu kupónů zaplatíte 110 Kč, což se vám při nákupu elektroniky mnohonásobně vrátí.

U většiny produktů na Datartu můžete s kódem Marianne ušetřit znatelnou částku. A pokud máte navíc VIP účet, ceny budou ještě nižší. Jeho získání není jednoduché, ale pokud jste například klientem ČSOB Premium, můžete jej aktivovat v mobilní aplikaci.

Televizory Hisense – technologie za skvělou cenu

Hisense 65U7NQ

Začněme jednou z nejzajímavějších nabídek, kterou je Hisense 65U7NQ. Tato 65″ televize kombinuje QLED panel s Mini LED podsvícením, což je technologická kombinace, kterou byste v této cenové relaci těžko hledali. Za pouhých 15 393 Kč (původně 21 990 Kč) získáte špičkový televizor s těmito parametry:

65″ (164 cm) úhlopříčka s 4K Ultra HD rozlišením

QLED panel s Mini LED podsvícením

144Hz herní režim Game Mode Pro

Podpora všech hlavních HDR formátů včetně Dolby Vision

Operační systém VIDAA U s rychlým přístupem k streamovacím službám

4× HDMI 2.1 konektory pro nejnovější herní konzole

Za cenu lehce přes 15 tisíc korun tento Hisense skutečně nemá konkurenci. Kombinace Mini LED podsvícení a QLED panelu zajišťuje kvalitní obraz s vynikajícím kontrastem, který uspokojí i náročnější uživatele. 144Hz režim a podpora HDMI 2.1 z něj dělají skvělou volbu pro hráče. Pokud hledáte 65″ televizor s pokročilými technologiemi a nechcete utrácet desítky tisíc, tohle je pravděpodobně nejlepší koupě ze všech televizí na Datartu v rámci Dnů Marianne.

Hisense 75U8NQ

Pokud toužíte po ještě větší úhlopříčce a lepších parametrech, Hisense nabízí také model 75U8NQ za 26 243 Kč (původně 37 490 Kč). Ten disponuje 75″ úhlopříčkou, vylepšeným QLED panelem a výkonnějším Mini LED podsvícením. Zároveň nabízí všechny moderní technologie jako jeho menší sourozenec.

Ušetříte více než 11 tisíc korun, což je opravdu solidní sleva. Za cenu těsně nad 26 tisíc korun získáte obrovskou televizi s prémiovou obrazovou kvalitou. Pokud máte prostor na 75″ panel, tahle nabídka se těžko odmítá.

Hisense 55U8KQ

Pro ty, kdo preferují menší úhlopříčku, ale stále chtějí špičkové parametry, je tu Hisense 55U8KQ za pouhých 13 993 Kč (původně 19 990 Kč). Tento model sice nabízí „jen“ 55″ úhlopříčku, ale disponuje technologií Mini LED PRO s 1300 stmívacími zónami, což je parametr, který bychom očekávali u mnohem dražších televizorů.

Za cenu pod 14 tisíc korun získáte televizor s kvalitou obrazu, která se může směle měřit s modely o 10-15 tisíc dražšími. Velkou výhodou je i herní režim s podporou 144 Hz, ALLM a VRR, což ocení zejména hráči na PC nebo aktuálních konzolích.

TCL – čínský dravec s prémiovou výbavou

TCL 75C805

Pokud zvažujete velkou úhlopříčku, stojí za pozornost TCL 75C805, který nyní pořídíte za 26 593 Kč místo původních 37 990 Kč. Tento model nabízí:

75″ (189 cm) úhlopříčku s 4K Ultra HD rozlišením

QLED panel s Mini LED podsvícením

144Hz obnovovací frekvenci pro plynulý pohyb

Google TV s přístupem ke všem známým streamovacím službám

Podporu Dolby Vision a Dolby Atmos

4× HDMI 2.1 konektory

TCL v posledních letech výrazně vylepšil kvalitu svých televizorů a tento model je toho důkazem. Za cenu okolo 26,5 tisíce korun dostanete obrovskou 75″ televizi s Mini LED podsvícením, které zajistí kvalitní kontrast a jas až 1300 nitů. Google TV patří mezi nejlepší smart TV platformy a díky 144Hz panelu a HDMI 2.1 konektorům je televize připravena i na nejnovější herní konzole.

TCL 85T7B

Pokud patříte mezi ty, kdo chtějí skutečně velkou televizi, TCL 85T7B s 85″ úhlopříčkou za 20 293 Kč (původně 28 990 Kč) je nabídka, která stojí za zvážení.

Přestože tento model neposkytuje tak pokročilé funkce jako řada C80, za cenu lehce přes 20 tisíc korun získáte obrovskou 85″ televizi s QLED panelem a podporou různých HDR formátů. Tato 85″ televize sice úplně nezaujme fajnšmekry náročné na kvalitu obrazu, ale pokud hledáte co největší úhlopříčku za rozumnou cenu, jde o jednu z nejlepších nabídek na trhu. Konkurenční modely s podobnou úhlopříčkou stojí běžně přes 30 tisíc korun.

TCL 65C805

Pro ty, kdo preferují standardnější velikost, je k dispozici TCL 65C805 za 19 992 Kč (původně 24 990 Kč), který nabízí stejnou technologii jako jeho 75″ sourozenec, jen v kompaktnějším balení.

Za cenu těsně pod 20 tisíc korun získáte 65″ televizi s Mini LED podsvícením, QLED panelem a 144Hz obnovovací frekvencí. Ve srovnání s modelem Hisense 65U7NQ je sice o něco dražší, ale nabízí o něco lepší zpracování obrazu a propracovanější herní funkce. Nechybí ani Game Master Pro 2.0 s podporou 240Hz Game Accelerator pro PC hráče. Pokud vám záleží na kvalitě obrazu při hraní her, tento model by měl být vaší první volbou.

Philips – OLED a Ambilight za skvělou cenu

Philips 65OLED819

Pokud toužíte po tom nejlepším a jste ochotni investovat o něco více, Philips 65OLED819 za 31 493 Kč (původně 44 990 Kč) nabízí kombinaci OLED panelu a unikátní technologie Ambilight.

65″ (164 cm) OLED panel s 4K rozlišením

Třístranný Ambilight pro rozšíření vizuálního zážitku

Technologie Philips P5 s AI pro vylepšení obrazu

144Hz obnovovací frekvence pro hráče

Operační systém Google TV

Certifikace IMAX Enhanced

Kombinace OLED panelu a technologie Ambilight vytváří naprosto jedinečný zážitek ze sledování. OLED nabízí dokonalou černou a vynikající kontrast, zatímco Ambilight opticky rozšiřuje obraz pomocí LED světel na zadní straně televizoru.

Philips 65PUS8959

Pokud vás láká technologie Ambilight, ale OLED je nad váš rozpočet, Philips 65PUS8959 za 15 393 Kč (původně 21 990 Kč) je skvělou alternativou.

Za cenu srovnatelnou s Hisense 65U7NQ získáte 65″ televizi s 4K rozlišením, technologií Ambilight a podporou 144Hz režimu pro hráče. Obrazová kvalita sice nedosahuje úrovně OLED nebo Mini LED modelů, ale díky technologii P5 Picture Engine je stále velmi dobrá. Hlavním lákadlem je však Ambilight, který výrazně vylepšuje zážitek ze sledování a vytváří příjemnou atmosféru v místnosti. Za tuto cenu jde o velmi zajímavou nabídku, pokud vám záleží na celkovém zážitku a nejen na technických parametrech.

Samsung a LG – prémiové značky za dostupnější ceny

Samsung QE65QN85D

Samsung QE65QN85D s technologií Neo QLED a Mini LED podsvícením je nyní k dispozici za 19 992 Kč (původně 24 990 Kč).

Samsung je tradiční značka a řada QN85D představuje střední třídu v jejich Mini LED nabídce. Za cenu těsně pod 20 tisíc korun získáte kvalitní 65″ televizi s vynikajícím operačním systémem Tizen a podporou celé řady chytrých funkcí včetně SmartThings pro ovládání chytré domácnosti. Ve srovnání s modely TCL a Hisense za podobnou cenu nabízí o něco horší poměr cena/výkon z hlediska čistě technických parametrů, ale přidanou hodnotu představuje stabilní ekosystém, propracovanější smart funkce a vynikající podpora ze strany výrobce.

Samsung QE77S90D

Pro milovníky OLED technologie je tu Samsung QE77S90D za 37 592 Kč (původně 46 990 Kč).

Jde o prvotřídní 77″ OLED televizor s podporou 144Hz obnovovací frekvence a všemi moderními funkcemi. Za cenu lehce přes 37 tisíc korun získáte jeden z nejlepších televizorů na trhu s obrovskou úhlopříčkou. Ve srovnání s konkurenčními 77″ OLED modely od LG nebo Sony, které často stojí přes 50 tisíc korun, jde o velmi dobrou nabídku. Pokud toužíte po velkém OLEDu a máte na něj rozpočet, tato nabídka za zvážení rozhodně stojí.

Samsung QE98Q80CA

Pro ty, kdo chtějí absolutní maximum, je tu gigantický Samsung QE98Q80CA s úhlopříčkou 98″ za 63 992 Kč (původně 79 990 Kč).

Přestože cena téměř 64 tisíc korun může působit astronomicky, za 98″ televizi s QLED panelem jde vlastně o velmi dobrou nabídku. Konkurenční modely s podobnou úhlopříčkou běžně stojí přes 80 tisíc korun. Pokud máte dostatečně velký obývací pokoj a toužíte po skutečně kinematografickém zážitku, tento model stojí za zvážení. Je to v podstatě to největší, co si můžete domů pořídit, aniž byste sahali po projektorech.

LG OLED55C45LA

Mezi OLED televizemi má stále silnou pozici LG OLED55C45LA za 23 992 Kč (původně 29 990 Kč).

Řada C4 představuje nejnovější generaci LG OLED televizorů, které jsou dlouhodobě považovány za referenční modely v této kategorii. Za necelých 24 tisíc korun získáte špičkový 55″ OLED televizor s vynikající kvalitou obrazu, webOS 24, podporou Dolby Vision i Dolby Atmos a 144Hz obnovovací frekvencí pro hráče.

Které televize se vyplatí nejvíce?

Po důkladném porovnání všech nabídek můžeme identifikovat několik modelů, které nabízejí mimořádný poměr cena/výkon:

Absolutní tip redakce: Hisense 65U7NQ za 15 393 Kč – kombinace 65″ úhlopříčky, QLED panelu, Mini LED podsvícení a 144Hz režimu za cenu pod 16 tisíc korun je bezkonkurenční nabídka.

– kombinace 65″ úhlopříčky, QLED panelu, Mini LED podsvícení a 144Hz režimu za cenu pod 16 tisíc korun je bezkonkurenční nabídka. Nejlepší OLED: Philips 65OLED819 za 31 493 Kč – kombinace OLED panelu a technologie Ambilight vytváří unikátní zážitek ze sledování.

– kombinace OLED panelu a technologie Ambilight vytváří unikátní zážitek ze sledování. Nejlepší velká úhlopříčka: TCL 85T7B za 20 293 Kč – 85″ QLED televize za cenu lehce přes 20 tisíc korun je nabídka, která se jen tak neopakuje.

– 85″ QLED televize za cenu lehce přes 20 tisíc korun je nabídka, která se jen tak neopakuje. Nejlepší pro hráče: TCL 65C805 za 19 992 Kč – díky 144Hz panelu, HDMI 2.1 a funkcím jako Game Master Pro 2.0 a 240 Hz Game Accelerator jde o ideální volbu pro hráče.

Dny Marianne potrvají na Datartu jen do 14. dubna, takže pokud vás některá z nabídek zaujala, určitě neváhejte příliš dlouho. Kvalitní televize za takto výhodné ceny se na trhu neobjevují každý den.

Zaujala vás nějaká jiná sleva na Dny Marianne?