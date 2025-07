Data na dovolené? S eSIM můžete mít internetové připojení kdekoli

Sezóna dovolených je v plném proudu a jistě řada z vás řeší, jak zůstat online i v exotických destinacích, na které se váš tuzemský tarif nevztahuje. Jistě, pokud většinu dovolené plánujete strávit v hotelovém rezortu pokrytém Wi-Fi, patrně o takový problém řešit úplně nepotřebujete. Nicméně za předpokladu, že hodláte i trochu cestovat a dokonce třeba na vlastní pěst, může být mobilní internetové připojení neocenitelným pomocníkem. A právě s eSIM můžete mít internetové připojení kdekoli a data na dovolené tak vůbec neřešit.

Služby postavené na eSIM nebo klasická předplacenka?

Jedna z prvních věcí, která patrně řadu z vás napadne je „proč bych měl platit za eSIM službu, když si můžu v dané lokalitě pořídit lokální předplacenou SIM a tak snadno získat data na dovolené?“. To je rozhodně velmi dobrá úvaha, neboť jde o relativně snadné a ve většině případů i levnější řešení. Navíc zde není vyžadována podpora eSIM a pokud budete chtít, můžete zvolit SIM podporující i hlasové hovory a textové zprávy, což ve druhém případě možné není. Služby využívající eSIM však mají také několik nesporných výhod. A pokud náhodou netušíte co eSIM je a jak funguje, detailně jsme to rozebrali v samostatném článku.

Předně si můžete vše hezky přichystat v teple domova a po příletu pak pouze stačí danou eSIM aktivovat. Odpadá tak potenciální hledání, kde se dá SIM s předplaceným kreditem koupit a troufnu si i tvrdit, že i výběr toho správného řešení pro vás bude podstatně snazší v případě eSIM. Navíc si i troufnu tvrdit, že bude hodně záležet na dané lokalitě. Například ve Švýcarsku nebo Anglii se vám bude předplacenka hledat a vybírat patrně snadněji než v Tunisku nebo Číně. A s poslední zmíněnou zemí, tedy Čínou, se váže i další nesporná výhoda eSIM služeb. Ty totiž v rámci svých tarifů velmi často u podobných zemí nabízí také VPN což vám umožní mít i třeba v té Číně přístup k jinak nedostupným službám, jako jsou třeba ty od Google.

Zrovna Čína přitom s některými VPN službami poměrně aktivně bojuje, na což služby samotné upozorňují s tím, že nedokáží funkčnost za všech okolností garantovat. Poskytovatelé eSIM však obvykle používají více VPN a tak je pravděpodobnost toho, že vám přestane nějaká oblíbená služba fungovat řádově nižší. Nevýhodou většiny služeb však může být, že zde nelze nastavit lokaci v rámci VPN, ta se navíc může v průběhu používání služby měnit. Další velkou výhodu datového připojení přes eSIM pak ocení náruživější cestovatelé. V rámci jednoho balíčku totiž můžete mít pokryto hned několik zemí zároveň, či dokonce celý jeden kontinent – záleží na nabídce konkrétní služby.

Na co si dát pozor

Vyznat se v nabídkách jednotlivých poskytovatelů není mnohdy úplně snadné. Už jen to, že i v rámci jedné služby se mohou podmínky lišit už jen na základě zvolené země. VPN jsem již nakousl v předešlé kapitole – zatímco některé služby ji nabízí jako standard pro všechny země a tarify, jiné je mají jen v rámci vybraných zemí jako například zmíněná Čína. Ty nejlevnější služby pak tuto funkci dokonce nenabízí vůbec.

Rozhodně si pak také dejte pozor na rychlosti u nabízených tarifů. Týká se to zejména neomezených datových tarifů, kdy se můžete setkat s redukcí rychlosti i třeba po vyčerpání 1 GB dat a to často i velmi výraznou, třeba až na úroveň 512 kbps. Některé služby jsou v tomto ohledu transparentnější než jiné a jasně vám tuto skutečnost uvedou ještě před nákupem, jinde však musíte zapátrat hlouběji v podmínkách. Naopak se ale najdou i služby, které vám nechají alespoň velmi pomalé datové připojení (obvykle) na úrovni 128 kbps i po vyčerpání zakoupeného datového balíčku. Rychlost je to sice extrémně pomalá, ale například na odeslání zprávy přes instant messenger by měla být dostatečná.

Pokud pak plánujete data na dovolené pro celou rodinu řešit prostřednictvím jednoho telefonu s eSIM a Wi-Fi hotspotu, mějte na paměti, že zdaleka ne každá služba sdílení internetu podporuje. Zejména u těch levnějších hotspot nefunguje buď vůbec, nebo je silně limitován. Já jsem se obvykle setkal s limitem 500 MB pro kompletní tarif – tedy bez ohledu na jeho délku či datový limit.

Jakou službu zvolit?

Jak jsem zmínil již v úvodu, služeb nabízejících datové eSIM pro (téměř) celý svět je relativně velké množství, přičemž každá má nějaké své výhody a nevýhody. Ty se navíc liší i v závislosti na vybrané zemi – patrně na základě toho, jakou má daná služba smlouvu s místními operátory. Že mi služba A vyjde jako suverénně nejlepší pro Egypt tak ani zdaleka neznamená, že služba B nemůže být lepší pro cestování po Vietnamu. Já jsem si pro vás připravil tři tipy na služby, se kterými mám buď osobně, nebo alespoň zprostředkovaně dobré zkušenosti.

ByteSim

Jedna z levnějších, přesto na funkce poměrně štědrých služeb. Nabídka na webu ByteSim je možná na první pohled trochu nepřehledná, nicméně jakmile se zorientujete zjistíte, že všechny podstatné informace naleznete na jedné stránce a nemusíte složitě pátrat v podmínkách. Navíc je zde v rámci tarifu neomezené sdílení dat skrze Wi-Fi hotspot, VPN je však zahrnuta jen v případě několika málo zemí. Pokud pak dáte na servery s uživatelskými hodnoceními, na serveru Trustpilot služba získala na základě necelých 3 tisíc recenzí hodnocení 4,8 hvězdičky z 5.

Saily

Na opačné straně cenového spektra pak stojí služba Saily. Za tou stojí společnost Nord Security, tedy mimo jiné provozovatel služby NordVPN. Není tak příliš překvapivé, že služba hodně dbá na bezpečnost a tak nabízí VPN v rámci každého tarifu. Navíc zde máte i možnost si zvolit konkrétní virtuální polohu, což jiní poskytovatelé eSIM obvykle nenabízí. Malé, ale pro někoho významné plus je pak web i aplikace v češtině a neomezený Wi-Fi hotspot. Nevýhodou je pak zmíněná vyšší cena a také, že Saily má u řady zemí poměrně omezený výběr tarifů a často i bez možnosti zvolit neomezená data. Na Trustpilotu si ze 4,5 tisíc recenzí služba odnáší hodnocení 4,4 hvězdy.

Holafly

Mým třetím typem je jedna z největších služeb tohoto typu. Holafly se cenově obvykle pohybuje někde mezi ByteSim a Saily, nabízí však výhradně neomezené datové tarify s volbou konkrétního počtu dnů. Web i aplikace jsou poměrně přehledné. Zde je pak bohužel datový limit 500 MB na Wi-Fi hotspot, pokud tedy plánujete svůj datový plán sdílet, poohlédněte se jinde. Na serveru Trustpilot pak má Holafly hodnocení 4,5 hvězdy avšak z bezmála 58 tisíc recenzí.

Instalace? Jednoduchá!

Máme tedy vybranou službu a zakoupený vhodný tarif a co teď? No už zbývá jen eSIM do telefonu nainstalovat. Kdo již někdy eSIM instaloval ví, že se nejedná o nijak složitý proces. Instalace datové eSIM pro data na dovolené nebo třeba na služební cestě se přitom nijak zásadně neliší od instalace eSIM místního operátora. Obvykle jsou zde hned dvě možnosti, jak danou eSIM nainstalovat a to prostřednictvím aplikace dané služby, která vás kompletní instalací provede a vlastně stačí jen potvrzovat jednotlivé kroky. V aplikaci si pak můžete také ověřit stav dané eSIM spolu se zbývajícím datovým limitem či pochopitelně možností dokoupit další data.

Pokud nechcete aplikaci instalovat, nabízí poskytovatelé většinou také instalaci prostřednictvím QR kódu. V nastavení vašeho telefonu je tak třeba najít volbu „eSIM“ a následně vybrat možnost přidání přes QR kód. Mějte pak na paměti, že pro aktivaci eSIM je potřeba datové připojení, takže procesem instalace projděte ideálně ještě doma, jinak budete v zahraničí odkázáni na veřejnou Wi-Fi. Po instalaci eSIM pak u ní nezapomeňte povolit roaming a případně a před odletem ji zvolit jako výchozí pro datové připojení a na své SIM kartě roaming naopak zakázat.

Praktické zkušenosti

Osobně jsem služeb datové eSIM využil jednou, ale hned na dvou zařízeních. V rámci své takřka měsíční pracovní cesty do Číny jsem potřeboval datové připojení jak pro svůj soukromý, tak pracovní telefon. Zatímco na pracovním telefonu mi stačilo pár GB pro přístup k pracovnímu mailu, Teams a WeChatu, pro soukromý mobil jsem chtěl neomezená data a možnost jejich sdílení přes Wi-Fi pro práci na notebooku i na cestách. Pokud se ptáte proč jsem nesdílel internet i pro druhý telefon, tak to má velmi prosté vysvětlení – potřeboval jsem být neustále online a zároveň jsem nechtěl mít neustále zapnutý hotspot a ždímat baterii svého telefonu.

Po průzkumu trhu a možností jsem nakonec zvolil kombinaci ByteSim pro neomezený tarif na soukromém a Saily pro 5GB tarif na pracovním telefonu. Instalace v případě obou služeb proběhla bez komplikací a stejně tak jejich aktivace po příletu. Co se týče používání, data na telefonu s ByteSim se většinu času držela na rychlosti mezi 2 a 5 Mb/s, v případě Saily pak byla rychlost o něco stabilnější a většinou jsem naměřil hodnoty blízké 5 Mb/s.

Co se celkové spolehlivosti týče, za měsíc, kdy jsem služby používal se mi párkrát stalo, že připojení kolísalo a jeho rychlost klesla na pár stovek kb/s. Rozhodně se ale nejednalo o nic, co by bylo na denním pořádku a většinou navíc pomohlo zapnout a zase vypnout režim letadlo a po opětovném přihlášení do sítě bylo vše opět v pořádku. Těžko tedy říct, zda za zpomalením stál místní operátor, VPN či něco jiného. Je pak pravda, že u Saily jsem podobný problém zaregistroval jen asi 3x za celou dobu, to ale mohlo částečně být způsobeno i tím, že mobil s touto službou jsem používal výrazně méně než mobil s Bytesim.

Poslední rada na závěr

Na úplný závěr dnešního článku si dovolím připojit menší příběh a zároveň varování. V řadě telefonů můžete mít aktivní pouze jednu eSIM a pokud je její místo již „obsazeno“ SIM kartou od českého poskytovatele, musíte ji deaktivovat, aby bylo možné používat datovou SIM. Dejte si však dobrý pozor abyste danou SIM nepotřebovali například jako jedinou možnost vícefaktorového ověření, třeba pro banku. Kolegovi, který za mnou přicestoval se pak stala taková nemilá věc, kdy banka zablokovala jeho kartu při pokusu o „nestandardní“ platbu a požadovala po něm právě vícefaktorové ověření, které bylo nastaveno výhradně jen formou SMS na jeho číslo. Tím, že kód byl odeslán vždy při pokusu o platbu a vyžadoval zadání do určitého časového limitu nebyl problém úplně řešitelný s pomocí hotelové Wi-Fi, navíc do aplikace se bez VPN ani nedostal. Nakonec se vše povedlo vyřešit s přispěním mého Wi-Fi hotspotu, ale příjemná situace to rozhodně nebyla.

Jak vy řešíte data na dovolené nebo služební cestě mimo EU?