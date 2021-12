5 tipů na elektro dárky do 500 Kč, které (snad) ještě seženete

Štědrý den už téměř klepe na dveře… a vy stále sháníte nějaký jednoduchý a levný dárek, který by měl potěšit nějakého fanouška moderních technologií či elektroniky obecně? Pokud jste si dali finanční strop cca pětistovku, máme pro vás pět tipů co můžete do 500 Kč ještě rychle koupit. A to v českých obchodech, u kterých se momentálně zdá, že by neměl být problém se skladovými zásobami (napovídala nám Heureka). Tak se nechejte inspirovat…

Elektro dárky do 500 Kč

Sluchátka Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Velmi rozšířená klasika, která už je dnes překonaná dalšími generacemi bezdrátových sluchátek nejen od Xiaomi, ale díky tomu je tento model k sehnání opravdu za hubičku. Někoho, kdo bezdrátová sluchátka zatím nemá, nebo nutně nevyhledává vysokou kvalitu, celkem spolehlivě potěší.

20 000mAh powerbanka ADATA S20000D

Pořádný záložní zdroj energie se hodní snad každému, kdo jen nesedí doma a občas vyrazí i někam na túru nebo na dlouhou cestu vlakem bez zásuvky. Tento model od ADATA poskytne obdarovanému mimo slušné kapacity také šikovný displej s užitečnými informacemi včetně zbývající energie.

Bezdrátový reproduktor Lamax Sphere 2

Patří mezi vůbec nejoblíbenější ve své cenové kategorii a vyniká hlavně maximální výdrží až 20 hodin (při 50% hlasitosti), což je velmi praktické. Dva kusy je případně možné zapojit do sterea a kromě přenosu přes Bluetooth zvládá i přehrávání z USB flash disku či microSD karty a dokonce umí naladit i FM rádio.

Externí webkamera Niceboy STREAM

Hlavně nyní v “kovidové” době a při neustálých vlnách distanční výuky a komunikace na dálku je pro někoho webkamera (nebo lepší model) k nezaplacení. Takovým dárkem můžete skutečně vytrhnout někomu i trn z paty. Tato kamerka od Niceboy nabízí HD rozlišení 1280 x 720 a má v sobě i mikrofon a pro běžnou komunikaci by měla v pohodě stačit.

128GB USB flash disk Kingston DataTraveler 100 G3

Rozumný externí pevný disk do pětistovky nepořídíte, ale ve sféře flash disků už je výběr velmi slušný. Přitom jde o trochu praktičtější dárek, který se dá v dnešní době i s vysokou kapacitou pověsit na klíče. V tomto případě jde o “flešku” se 128 gigabajty místa, rozhraním USB 3.0 a rychlostí čtení 130 MB/s. Na Heuréce má ocenění produkt roku 2020.

