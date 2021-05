Po několika letech Google na konferenci I/O 2021 oznámil, že konečně nahradí svou starou aplikaci pro dálkové ovládání Android TV. Dozvěděli jsme se několik podrobností o tom, jak přesně bude změna probíhat a jak na tom budou třeba jablíčkáři.

Dálkové ovládání Android TV v Androidu 11 i 12

Americký gigant sdělil, že budou dvě možnosti fungování nového ovládání. Bude prý zabudován přímo do systému Android, takže jej budete mít k dispozici v různých nadstavbách tohoto systému. Okolo konkrétních detailů však panovalo poměrně dost nejasností, ovšem web 9to5google kontaktoval Google a ten mu informace upřesnil.

Až se nový dálkový ovladač rozšíří do systému Android, bude zabudován do nabídky rychlého nastavení v zařízeních se systémem Android 11 i Android 12. A co starší telefony, které podporu nového Androidu nedostanou? Ani na ně Google nezapomněl. Ovladač má být zabudován přímo v aplikaci Google TV, což ale víme už několik měsíců. A co iOS? Vzhledem k tomu, že není aplikace Google TV dostupná pro Apple zařízení bude ovladač implementovaný do aplikace Google Home.

