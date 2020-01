A tohle si fakt někdo koupí? Cyrcle Phone má šílený tvar a dva jacky

Rovnou se přiznáme, že se nám při pohledu na toto zařízení vybavily Pelíšky a slavné “Teda, to muselo dát příšernou práci. A přitom taková blbost, co?”. Na konferenci CES 2020 v Las Vegas byl představen jeden opravdu zvláštní chytrý telefon. Má dotykový displej, Android 9, slot na dvě SIM karty, podporu LTE a dva jack konektory. Kromě luxusní možnosti zapojit dvoje sluchátka jsme asi zatím nenapsali vůbec nic zvláštního, že? K těmto pěti doposud známým parametrům ale přidáme ještě jeden, výsostně šílený. Novinka jménem Cyrcle Phone má kulatý tvar. A tím opravdu myslíme téměř dokonalou kružnici včetně displeje.

Z konference v Las Vegas se do světa zatím k novince moc snímků a oficiálních informací nedostalo, takže čerpáme hlavně ze sociálních sítí této značky. Na YouTube je mimo jiné k nalezení přes dva roky staré video, které slibovalo představení telefonu již v roce 2018. Vývojáři před půl rokem pod ním na jeden zklamaný komentář odpověděli, že za zpoždění mohla nespolehlivá dodávka součástek a díky prodlevě přístroj nabídne LTE.

Because rectangular phones are so boring. The Cyrcle Phone

BBC na konferenci zjistila, že projekt existuje od roku 2015 a největší výzvou byla softwarová úprava pro kulatý displej. Kulatý tvar telefonu je narušen spodními “rohy” a horní kamerou. Vývojáři přiznávají, že rohy přidali hlavně kvůli tomu, že lidi měli problém zjistit, která strana telefonu je horní. Projekt i novinka Cyrcle Phone jsou dílem dvou mladých Američanek.

A teď tedy k otázce v nadpisu. Samy autorky v propagačních materiálech uvádějí, že “jde o nehranatý telefon pro nehranaté lidi a inspirací pro svět, kde můžete být sami sebou, jakéhokoli tvaru”. Hodně barvité a přitom nekonkrétní, ale může to fungovat. Dokážeme si představit, že cílovou skupinou budou hlavně mladí, kteří se budou chtít odlišit. Prodej tohoto telefonu (jestli se firmě opravdu podaří ho vyslat do prodeje) bude mít asi hodně společného s telefony s ohebným displejem. Doufejme, že to bude hlavně zájem technických revolucionářů a ne cenovka. Jsme moc zvědaví, kdy a jestli vůbec ještě o tomto telefonu uslyšíme.

Co říkáte na kulatý telefon Cyrcle?

