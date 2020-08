Streamované filmy a seriály prý sledují čtyři druhy lidí. Který jste vy?

Nuda, zájem o vzdělání, chvíle s přáteli, zvědavost. Nebo co myslíte, že táhne lidi k obrazovkám pro sledování streamovaného obsahu služeb jako jsou Netflix, HBO GO, Amazon Prime nebo Hulu? Ke zjištění odpovědi na podobné otázky je většinou potřeba výzkum a o jednom je právě tento článek. Poslední jmenovaná platforma patřící Disney si nechala nedávno zpracovat výzkum s názvem “Generation Stream – Unpacking the Streaming Experience”, který analyzuje druhy a chování konzumentů této moderní podoby audiovizuálního obsahu. Jedním ze zajímavých závěrů je, že existuji čtyři základní druhy diváků streamovacích služeb. Dělí se podle toho, jak často a z jakého důvodu zapínají obrazovku mobilů, tabletů nebo televizí a pouští si film či seriál. Schválně se podívejte na popis těchto skupin a zkuste si říct, do které patříte.

Čtyři základní druhy diváků streamovacích služeb podle Hulu

Relaxující. Největší skupina čítající 42 % ze všech dotázaných. Sledování streamovaného obsahu je pro ně hlavně odpočinkovou činností, u které se uvolňují. Moc neřeší, co zrovna sledují. To, na co se dívají, je jen občas ovlivněno nějakou nostalgií. Pravidelný. Ke sledování většinou “usedá” s rodinou či přáteli ve stejný denní čas. Rád využívá toho, že na rozdíl od konzumace klasického televizního vysílání není závislý na pevných vysílacích časech a může si pustit cokoli. Tuto skupinu tvoří 24 % diváků a jde často o trochu movitější skupinu obyvatel. Nespěchající. Nebo taky označován slovem binge. Patří mezi ty, kteří si nashromáždí několik epizod nebo klidně i celých sérií na jeden den či víkend. A pak je “sjedou” na jeden zátah. Jde o 21 % diváků, kteří podle všeho nejčastěji žijí sami. Trendy. Člověk, který chce jít s dobou a pouští si filmy a seriály, o kterých zrovna mluví jeho okolí. Často i z toho důvodu, aby se mohl s ostatními zapojovat do konverzace. S největší pravděpodobností jde o diváka z generace Z. Tato skupina čítá 13 % diváků.

Výzkumné ankety se letos v dubnu zúčastnily dva a půl tisíce respondentů z USA ve věku 13 až 54 let. Čtyři základní druhy diváků streamovacích služeb je jen jeden výsledků, které Hulu zveřejnilo. Následovat by měly další výzkumy a analýzy. Kompletní report si můžete prohlédnout na webu služby.

Tak do které skupiny patříte?

Zdroj: Hollywood Reporter, Hulu