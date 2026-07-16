OpenAI vydává první hardware: Je to svítící klávesnice na ovládání AI agentů za 5 tisíc Hlavní stránka Zprávičky OpenAI vstupuje do světa hardwaru limitovanou klávesnicí Codex Micro za 230 dolarů (orientačně necelých 5 tisíc korun) Malý makro pad s joystickem a otočným kolečkem slouží k ovládání AI agentů v programovacím nástroji Codex Skutečný hardwarový debut teprve přijde – a už teď kvůli němu OpenAI čelí žalobě od Applu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 16.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Když se řekne, že OpenAI vydává svůj první hardware, člověk čeká futuristického společníka s hlasem Scarlett Johansson. Místo toho dorazila… klávesnice. Přesněji řečeno Codex Micro, drobný ovládací panel se 13 mechanickými spínači, joystickem a otočným kolečkem, který vznikl ve spolupráci s butikovou značkou Work Louder. Cena? 230 dolarů, tedy orientačně necelých 5 tisíc korun. A jde o limitovanou edici – prodávat se bude jen do vyprodání zásob. Semafor pro vaše digitální podřízené Hračka pro pár vyvolených, vizitka pro všechny Předkrm před hlavním chodem, který už teď leží u soudu Semafor pro vaše digitální podřízené Codex Micro není klávesnice v pravém slova smyslu, spíš fyzický dálkový ovladač na AI agenty – poloautonomní roboty, kteří píší a spouštějí kód s minimem lidských zásahů. Podsvícené Agent Keys barevně signalizují, v jakém stavu se jednotliví agenti nacházejí: pracují, čekají na vstup, dokončili úkol, nebo něco pokazili. Programátor tak nemusí přepínat okna, stačí mu periferní vidění. Zbytek výbavy je podobně hravý. Command Keys slouží ke schvalování či zamítání změn v kódu a k hlasovému zadávání příkazů stylem push-to-talk, joystick spouští až čtyři oblíbené pracovní postupy a otočné kolečko reguluje, jak hluboce má agent nad úkolem „přemýšlet“ – tedy kolik času a výpočetního výkonu spotřebuje. V balení najdete i sadu vyměnitelných keycapů s ikonami a přes 6 programovatelných vrstev si lze celé rozložení přizpůsobit. Vše se přitom nastavuje přímo v Codexu, bez instalace dalšího softwaru. Hračka pro pár vyvolených, vizitka pro všechny Po hardwarové stránce Work Louder nešetřil: tělo z pískovaného polykarbonátu rozptyluje RGB podsvícení, základna je frézovaná z hliníkového bloku a připojení obstará Bluetooth nebo USB-C, funguje na Macu i Windows. Sama OpenAI ovšem přiznává, že jde o limitovanou kolaboraci – tedy spíš o efektní kuriozitu na stůl než o produkt pro masy. Vtipný detail zmínil server Axios: na klávesnici je i tlačítko pro schvalování přístupu agentů, což je ideální způsob, jak omylem odklepnout něco, co jste odklepnout nechtěli. Předkrm před hlavním chodem, který už teď leží u soudu Codex Micro je ale jen rozcvička. Podle agentury Bloomberg chystá OpenAI na letošek odhalení skutečného zařízení – přenosného chytrého reproduktoru bez displeje, který má obsahovat „mechanické prvky schopné samostatného pohybu“ a do prodeje dorazit v roce 2027. Na vývoji se podílejí bývalí inženýři Applu, což v Cupertinu nenechali bez povšimnutí: Apple minulý týden OpenAI zažaloval kvůli údajné krádeži obchodních tajemství právě v oblasti hardwaru. OpenAI jakékoli pochybení odmítá. Svítící klávesnice je tak vlastně nejméně dramatická část celého příběhu. Pořídili byste si fyzický ovladač na AI agenty, nebo je to jen drahá hračka na stůl? Zdroj: Work Louder, TechCrunch, Axios Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář ChatGPT klávesnice OpenAI Mohlo by vás zajímat CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024 AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1.2025 Tyhle chytré brýle mají kameru a umělou inteligenci. Jak je na tom cena? Adam Kurfürst 14.12.2024 ChatGPT umí analyzovat videa v reálném čase! Vezměte mobil a můžete začít experimentovat Jana Skálová 17.12.2024 ChatGPT dostává jednu z nejlepších novinek letoška. Usnadní práci na větších projektech Adam Kurfürst 15.12.2024