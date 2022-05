Přehledně: Co je Google Wallet a bude tato peněženka v ČR?

Služba a aplikace Google Wallet (česky Google Peněženka či Peněženka Google) je zaváděným náhradníkem za populární platební nástroj Google Pay, i když má postupně umět mnohem více věcí a stát se jeho nadřazenou platformou. Novinka používá název starší služby z roku 2011, nicméně posouvá její tehdejší principy a možnosti na mnohem vyšší úroveň. Novodobá Google Wallet byla oficiálně veřejně představena na konferenci Google I/O 2022.

Předchůdci Google Wallet

Původní služba s tímto názvem byla spuštěna v roce 2011 jako exkluzivní platební NFC funkce pro Nexus telefony a jako přímá konkurence pro Apple Pay. Kvůli slabé podpoře obchodníků byla v roce 2015 upozaděna, převedena na posílání peněz mezi jednotlivými uživateli a částečně nahrazena funkcí Android Pay. Sloučením těchto služeb i jejich principů následně vzniklo Google Pay. Několik let nazpět se začalo znovu hovořit o Google Wallet, která má všechna dosavadní řešení zastřešit.

Co Google Wallet umí či bude umět?

Novinka z velké části pojme opravdu hlavně to, co umělo Google Pay. K zavedení nového názvu došlo například kvůli tomu, že i Google Pay dokázalo (s různým regionálním omezením) pojmout nejen platební karty, ale i další dokumenty, věrnostní karty či informace o letenkách či rezervacích v hotelích. Nešlo tedy jen o nástroj pro placení. V novém formátu se bude služba ještě více snažit integrovat uložené informace do ostatních Google aplikací a nástrojů jako Mapy, Gmail a Kalendář.

Phone, keys… Google Wallet | Google

I když bude Google do budoucna používat název Wallet, v online i offline světě se pochopitelně může stále objevovat pojem Google Pay pro placení. Platby budou nadále fungovat, jen bude uživatel v mobilu, tabletu, hodinkách či jiném zařízení otevírat aplikaci s jiným názvem. Americký gigant ale míří ještě mnohem dál. Vlastně až na hranice komunikačních standardů NFC či UWB.

Počítá se například s ukládáním jízdenek, očkovacích průkazů či osobních dokladů včetně občanského, řidičského či studentského průkazu. U osobních dokumentů ovšem bude nutná spolupráce s jednotlivými státy a jejich legislativou. Kompatibilní zařízení mají skrze Google Wallet do budoucna otevírat také vozidla, vstupní zámky do budov nebo hotelové pokoje. Část těchto funkcí už je v omezené míře zaváděna.

Co Google Wallet a ČR?

Česká republika je na seznamu 38 zemí, ve kterých bude tato nová digitální peněženka dostupná. Jakmile se vývojáři rozhodnou ji vyměnit za Google Pay, nebude s největší pravděpodobností potřeba stahovat novou aplikaci, jelikož se přejmenuje ta stávající. Oficiální seznam podporovaných bank a karet v ČR má Google ve své nápovědě.

Co všechno byste ideálně chtěli po Google Wallet?

Zdroje: acentral, Google, wiki