Společnost Nothing tento týden představila telefon CMF Phone (1)

Má vynikající poměr mezi cenou a výkonem a umí 4K video

Do České republiky ho můžete objednat za 4 369 korun

Společnost Nothing, pod níž spadá i firma CMF, zaznamenala pohádkový start prodeje svého nejnovějšího smartphonu CMF Phone (1). Během pouhých tří hodin od uvedení na trh se prodalo více než 100 000 kusů, čímž se stal osmkrát oblíbenějším než Nothing Phone (2a), který dosáhl stejného počtu za 24 hodin.

CMF Phone (1) se odlišuje od konkurence hned na první pohled svým modulárním tělem. Zadní kryt telefonu si totiž můžete vyměnit za jiný, na výběr je ze tří barev – oranžové, zelené a modré. Mimo jiné ale nabízí také velmi dobrou, avšak trochu nevyváženou výbavu. Uvnitř telefonu se nachází schopný čipset MediaTek Dimensity 7300, 8 GB RAM a 128 GB nebo 256 GB úložiště. To je hardware, který bude dostačovat drtivé většině uživatelů, která nepotřebuje hrát náročné hry na maximální detaily. Na ty střední si totiž i na tomto telefonu zahrajete velmi dobře. A systém běží díky preciznímu vyladění dost svižně.

Za zmínku stojí rovněž výdrž 5000mAh baterie. Dle testů serveru GSMArena je totiž naprosto špičková. Vejde se do TOP 10 telefonů s nejlepší výdrží a poráží i mnohonásobně dražší kousky, třeba iPhone 15 Pro Max, Asus ROG Phone 8 Pro nebo Samsung Galaxy S24 Ultra.

Nad očekávání dobře si vede také 50MP fotoaparát od Sony, který umí dokonce natáčet video ve 4K rozlišení, což není na danou cenovku rozhodně standard. Kupříkladu čínská konkurence v podobě Redmi Note 13 umí pouze Full HD. Vše podtrhuje skvělý 6,67″ AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a maximální svítivostí 2 000 nitů ve špičce.

Proč jsem v textu zmínil, že má podle mého názoru CMF Phone (1) trochu nevyváženou výbavu? Například mu úplně chybí ultrašíro. To v nižší střední třídě stejně většinově nefotí dobře, ale pokud máte dobré světlo a chcete zachytit co nejvíce místa, může se hodit. A tím druhým, z mého pohledu naprosto nepochopitelným přešlapem, je absence NFC. Pátral jsem, proč se tak Nothing rozhodl, přesto mi rozhodnutí nepřijde logické. Telefon je totiž primárně určený pro indický trh, kde frčí platby skrz QR kód nebo telefonní číslo a NFC téměř nikdo nevyužívá. Carla Peie a spol. by ale mohlo napadnout, že běžný Evropan NFC využívá takřka denně a ty dvě eura navíc mohl do telefonu investovat. Věřím, že i o dvě stovky vyšší cenu by byl každý potenciální zákazník schopen zkousnout.

Kdybych měl na telefon přibližně pět tisíc, byl by CMF Phone (1) žhavým kandidátem, ale nemožnost bezkontaktně platit telefonem mi přijde v roce 2024 naprosto absurdní. Zvlášť když je součástí výbavy téměř každého telefonu, a to počítám i ty vůbec nejlevnější.

Co říkáte na CMF Phone (1)?

Zdroj: GSMArena