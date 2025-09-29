Nothing představil náhlavní sluchátka! CMF Headphone Pro stojí 2 699 Kč, mají úchvatnou výdrž a parádní vzhled Hlavní stránka Zprávičky CMF vstupuje na trh náhlavních sluchátek s modelem Headphone Pro za 2 699 Kč Sluchátka nabízejí rekordní výdrž 100 hodin a vyměnitelné náušníky pro personalizaci Unikátní Energy Slider umožňuje měnit basy a výšky přímo na sluchátkách podle charakteru skladby Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 29.9.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Společnost CMF, dceřiná značka Nothing, dnes představila svá první náhlavní sluchátka CMF Headphone Pro. Za cenu 2 699 Kč přinášejí nejen zajímavý modulární design, ale především několik funkcí, které v této cenové kategorii nenajdete. Nejvíce zaujme bezkonkurenční výdrž baterie až 100 hodin a unikátní ovládání pomocí posuvníku Energy Slider. Modularita jako cesta k personalizaci Energy Slider – revoluce v ovládání Sto hodin bez nabíječky Zvuková výbava na úrovni Prostorový zvuk a personalizace Modularita jako cesta k personalizaci Energy Slider – revoluce v ovládání Sto hodin bez nabíječky Zvuková výbava na úrovni Prostorový zvuk a personalizace Modularita jako cesta k personalizaci CMF Headphone Pro vsázejí na vyměnitelné náušníky, které umožňují změnit nejen vzhled, ale i charakter zvuku. Sluchátka jsou dostupná ve třech základních barvách – světle šedé, tmavě šedé a světle zelené. Samostatně pak můžete dokoupit náušníky v oranžové nebo světle zelené barvě za 25 EUR (asi 600 Kč). Výměna náušníků není jen kosmetická záležitost. Různé materiály a konstrukce mohou ovlivnit akustické vlastnosti, takže si můžete přizpůsobit zvuk podle preferencí. Energy Slider – revoluce v ovládání Nejzajímavější novinkou je Energy Slider – fyzický posuvník na pravém sluchátku, který umožňuje v reálném čase měnit zvukový charakter. Posunem nahoru zvýrazníte výšky pro jasnější vokály a detaily, posunem dolů zesílíte basy pro větší energii. Není to klasický ekvalizér – CMF mluví o „přizpůsobení energii skladby“, což naznačuje sofistikovanější zpracování zvuku. Vedle Energy Slideru najdeme klasické kolečko pro ovládání hlasitosti, které současně slouží jako tlačítko pro play/pause a přepínání ANC. Plus je zde programovatelné tlačítko, kterému můžete přiřadit funkce jako spuštění asistenta nebo prostorový zvuk. Vše je hmatové, fyzické – žádné nepřesné dotykové plochy. Sto hodin bez nabíječky Výdrž baterie je parametr, kde CMF Headphone Pro nemají konkurenci. Až 100 hodin přehrávání hudby nebo 50 hodin telefonování na jedno nabití jsou čísla, která překonávají i mnohem dražší modely. Se zapnutým ANC klesá výdrž na stále vynikajících 50 hodin. Zvuková výbava na úrovni Hardware tvoří 40mm měniče s poniklovanými membránami pro nižší zkreslení. CMF přidává Hi-Res certifikaci pro kabelové i bezdrátové připojení a podporu kodeku LDAC s přenosovou rychlostí až 990 kb/s. To znamená kvalitnější bezdrátový přenos než standardní SBC nebo AAC. Hybridní adaptivní ANC slibuje potlačení hluku až 40 dB, což je srovnatelné s konkurencí. Systém automaticky detekuje úroveň okolního hluku a přizpůsobuje intenzitu potlačení. Nechybí ani režim propustnosti pro situace, kdy potřebujete slyšet okolí. Prostorový zvuk a personalizace CMF implementuje prostorový zvuk ve dvou režimech – divadelní rozšiřuje zvukovou scénu pro filmy s důrazem na dialogy, koncertní simuluje atmosféru živého vystoupení. Funkce Personalizovaný zvuk využívá technologii Audiodo k vytvoření zvukového profilu na míru. Všechna nastavení se ovládají přes aplikaci Nothing X, která je dostupná pro Android i iOS. Kromě ekvalizéru a správy ANC zde najdete i aktualizace firmwaru a možnost přizpůsobit funkce tlačítek. CMF Headphone Pro jsou dostupná od dnešního dne na nothing.tech a u vybraných prodejců. Pro fanoušky Nothing/CMF designu jde o jasnou volbu, ostatní ocení především praktické výhody – rekordní výdrž a intuitivní ovládání. Co říkáte na nová sluchátka CMF Headphone Pro? Zdroj: tisková zpráva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 