Clubhouse pro Android už funguje i u nás. Takto to vypadá “uvnitř”

Populární (i když ne už tolik) komunikační audio aplikace Clubhouse před pár okamžiky oficiálně dorazila na Android. A to i v České republice, navzdory původním předpokladům. Ty podle zveřejněného seznamu řadily ČR do páteční vlny zpřístupnění. Nakonec se aplikace objevila ke stažení a spuštění již v úterý. Obchod Play zájemcům o předběžný přístup poslal notifikaci. Díky tomu, že jsem měl od jednoho z “jablíčkářů” pozvánku z dřívějška, teď mohu poskytnout skrze pár postřehů a snímků náhled, jak Clubhouse pro Android nakonec vypadá a jaké má funkce.

Funkce Android aplikace Clubhouse

Předesílám, že iOS verzi jsem neviděl a nezkoumal a nemůžu tedy porovnávat. To případně můžete zkusit vy v komentářích, budu rád. Pro vstup do nástroje je potřeba zadat telefonní číslo a po něm ověřovací kód z SMSky. Abyste se dostali “dovnitř”, je potřeba mít ještě i pozvánku od stávajícího Clubhouse uživatele.

Ano, na exkluzivitu si tato síť i po několika týdnech stále hraje. Jestli je to dobrá myšlenka, to asi nechám spíš na vás. Vzhledem k množství lidí, kteří už mohou pozvánky posílat, mě to nijak neomezuje, nelimituje a ani neuráží. Jako nový uživatel máte k dispozici dvě pozvánky.

Po vstupu do aplikace máte možnost propojit seznam kontaktů s její databází a najít tak přátele či kolegy, kteří už Clubhouse využívají. Stejně tak dostanete na výběr sledování nejen různých lidí, ale i tematických okruhů pro jednotlivé Rooms neboli “růmky”. Na hlavní stránce aplikace se objevuje kanál s doporučenými místnostmi a tlačítko pro spuštění vlastní. Vaše růmka může být buď úplně veřejná, pro přátele ve vašem seznamu sledovaných, nebo privátní se zvaním konkrétních lidí.

Přes vyhledávání je možné pátrat po konkrétních lidech a také klubech. Jakmile někdo z (v) nich začne vysílat, dostanete notifikaci. Jejich četnost jde upravit v nastavení. K dispozici je rovněž kalendář, ve kterém se vyskytují naplánované akce v růmkách. Činnost v jednotlivých místnostech je z podstaty fungování této sítě omezeno nejčastěji na monolog mluvčích na pomyslném pódiu a pasivní poslech ostatních. Ti mohou promluvit (vystoupit na pódium) po zvednutí virtuální ruky a vyzvání mluvčích.

Také už máte Clubhouse pro Android k dispozici? Co na něj říkáte?