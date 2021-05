Už víme, kdy bude Android aplikace Clubhouse dostupná i v ČR

Pro zájemce o audiochatovací aplikaci Clubhouse, kteří si přejí její vydání na platformě Android, přichází vytoužený finální okamžik. Podle informací serveru TechCrunch mají vývojáři přesný harmonogram publikování tohoto populárního nástroje do různých zemí v různých dnech. A všechny patří do tohoto týdne. Díky rozdělení můžeme na 99 % určit i to, kdy Android aplikace Clubhouse poběží i v ČR.

Naplánovány jsou údajně tři vlny. Brazílie, Rusko a Japonsko se dočkají v úterý. Ve čtvrtek čeká vydání Indii a Nigérii. Na páteční večer je pak plánována publikace do zbytku světa, kam snad můžeme počítat i Českou republiku. Přesný seznam zemí specifikovaný nebyl, tak budeme s ostatními zájemci věřit, že se informace týká spuštění Clubhouse pro Android i v ČR. Připomeňme, že samotná aplikace už je v podobě předregistrace několik dní v Obchodě Play. Zatím je ale její obsah nedostupný těm, kteří nedostali exkluzivní pozvánku na testování. Systém posílání pozvánek bude ostatně fungovat i při běžném provozu. Stejně, jako tomu bylo při původním vydání na iOS.

Zdroj: TechCrunch