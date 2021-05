Clubhouse už je v Obchodě Play. Cesta do aplikace je ale zatím trnitá

Máte telefon s Androidem a závidíte “jablíčkářům” přístup k populární aplikaci Clubhouse? Tak to nejspíš bedlivě sledujete situaci kolem jejího vývoje pro první jmenovanou platformu. Několik týdnů jsme od autorů zásobováni novinkami o tom, že se připravuje a je pro ně prioritou. Před pár dny už se začalo mluvit i o hotové beta verzi, kterou používá úzká skupina vybraných testerů. Nyní nastává další důležitý okamžik. Aplikace Clubhouse už je zaevidovaná v oficiální Google databázi Obchod Play. Ale vstup do ní není ještě dostupný všem.

Autoři v doprovodném blogovém příspěvku oznámili, že uvedená beta verze je v první vlně určena uživatelům z USA a pak z dalších anglicky mluvících zemí. Postupně mají další regiony přibývat. “Pár týdnů budeme sbírat zpětnou vazbu a aplikaci vylaďovat. Android uživatelé mohou aplikaci stáhnout a čekat na oznámení, že je již v jejich zemi dostupná,” uvádí vývojáři dostupnost aplikace Clubhouse přes Obchod Google Play. Důležitou zprávou je také to, že nástroj bude dál využívat systém osobních pozvánek, jak tomu bylo už při jeho prvním spuštění.

Stejně jako u původní iOS verze se dá očekávat, že prvních pár hodin či dní bude vstup skutečně exkluzivní. Následně už pozvánky nebudou tak žhavý artikl. Pro uživatele z ČR či jiných neanglofonních zemí by také mohla jakousi zkratku představovat i manuální změna regionu. Jestli máte chuť to vyzkoušet, určitě nám dejte výsledek vědět do komentáře.

Kolik znáte lidí, kteří používají Clubhouse?

Zdroj: Clubhouse