Exkluzivita Googlu a Samsungu končí, Circle to search přichází na další telefony

Circle to Search je jedna z funkcí, které byly představené na jaře například s řadou Galaxy S24

Uživatel na displeji zakroužkuje, co ho zajímá a umělá inteligence se postará o zbytek

Nyní končí exkluzivita pro Samsung a Google, funkce se objevuje v novinkách od Xiaomi

Xiaomi dělá vrásky Samsungu, zvláště jeho novinka Xiaomi 14T. Ta přišla nabitá funkcemi umělé inteligence, které Samsungu zdatně konkurují a kromě jiného se jedná o první telefon jiné značky než duo Samsung – Google, jenž bude podporovat funkci Circle to Search. Update má dorazit už na začátku října a do konce roku se jej dočkají další telefony, konkrétně Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Ultra.

Circle to Search je jedna z nejužitečnějších funkcí, které byly letos začátkem roku představeny. Jedná se vlastně o nadstavbu nad Google Lens, kdy podržíte prst na spodní hraně obrazovky, obraz jakoby zamrzne a pak můžete na displeji prstem zakroužkovat, co vás zajímá. Telefon následně najde o daném objektu informace. Jde použít i přímo Google Lens, ale postup není tak přímočarý a jednoduchý jako s Circle to Search.

Když byla funkce Circle to Search představena, byla zmíněna časově blíže neurčená exkluzivita pro telefony Samsung a Pixel. Nyní s uvedením této funkce na Xiaomi 14T a MIX Flip tato exkluzivita končí. To je pro uživatele dobrá zpráva, protože se otevírají dveře konkurenci. A konkurence je vždy dobrá.

Využíváte funkci Circle to Search?

Zdroj: AndroidFaithful