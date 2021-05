Čipsety Exynos s grafikami od AMD možná brzy nalezneme i v laptopech

Notebooky jako například nový Samsung Galaxy Book Go stále častěji využívají ARM procesory. V tomto případě se jedná o čipset z dílny Qualcommu, ovšem ve hře je ještě jedna varianta. Čipsety Exynos s grafikami od AMD totiž možná brzy nalezneme i v laptopech. Vypadá to tedy, že se na ARM scéně v letošním roce máme opravdu na co těšit.

Čipsety Exynos s grafikami od AMD? Možná realita

Čipset předběžně označován jako Exynos 2200 bude vybaven grafickým jádrem AMD Radeon, který bude poskytovat výkon na úrovni PC. Přesně takhle zatím zpráva zní. Není z ní tedy na první pohled jasné, o jak výkonný čipset půjde. Má být vyráběn pomocí 5nm procesu a to v továrnách Samsung. Zajímavostí však je, že když se Samsung spojil s AMD, sdělil že nebude docházet ke spojení jednoho či druhého produktu. Vypadá to tedy že v tomto případě udělají firmy výjimku.

Nový Exynos 2200 kromě notebooků s Windows 10 prý zamíří i do tabletů Galaxy Tab a není vyloučeno, že jej uvidíme i v telefonech. Když si vzpomeneme na skvělý výkon Apple M1, Snapdragon 8cx Gen 2 a tento chystaný čipset, vypadá to s ARM čipsety opravdu slibně.

Jaký máte názor na ARM čipsety?