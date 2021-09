Čtyřicet minut a dost. Čínské děti mají omezený TikTok

Sociální sítě jsou schopné své uživatele hodně pohltit. To vám asi neříkáme nic nového. Ostatně obdobné je to třeba s videohrami nebo mobilními telefony obecně. Se všemi těmito nešvary bojuje dlouhodobě například Čína, kde jsou digitálním závislostem vystavené zejména děti. Poté, co tamní vláda postupně více a více omezila hraní her (hlavně v noci), přichází další radikální zásah do kontaktu s návykovou zábavou. Čínské děti mají nově opravdu hodně omezený přístup k aplikaci TikTok.

K tomuto kroku tentokrát nesáhli politici, ale přímo společnost ByteDance, která tuto sociální síť s krátkými videi provozuje. Nové pravidlo zní: Děti do 14 let mohou mít aplikaci TikTok puštěnou jen 40 minut denně, navíc pouze mezi 10. a 18. hodinou. A to v rámci tzv. Youth Módu (režimu pro mladé), který bude kromě tohoto omezení také doporučovat nezletilým divákům vzdělávací, přírodopisný či umělecky zaměřený obsah. A současně bude pochopitelně eliminovat ten závadný.

Kolik znáte lidí, kteří sledují TikTok?

Zdroj: weixin