Připravte se. Žádný balíček z Číny od 1. ledna 2021 neunikne DPH

Jste zvyklí objednávat si zboží z e-shopu AliExpress nebo jiných obchodů mimo EU a dáváte si kvůli DPH pozor hlavně na to, aby cenovka nepřeskočila 22 Eur, případně 560 korun? Brzy na to nebudete muset myslet. Ale důvod, pokud ho ještě neznáte, vás nepotěší. Ministerstvo financí má připravenou novelu zákona, která tuto aktuálně platnou hranici osvobození od daně zruší a DPH budou podléhat všechny zásilky zpoza hranic EU bez rozdílu hodnoty. Zákon je ode dneška v připomínkovém řízení, brzy poputuje k vládě a pravděpodobně bude co nevidět i platný. Nejde ovšem o tuzemský výmysl. Česká legislativa takto jen finálně přejímá změny vzešlé z Evropské unie. Novinku jsme tak jako tak povinni od 1. ledna 2021 zavést. O záměru se ví od roku 2017.

Pokryje to vůbec náklady na úředníky?

Co to v praxi znamená pro nakupující? Pokud si objednáme libovolný balíček z třeba ze serveru AliExpress, jeho cena v e-shopu bude klasická, ale úředníci k ní pak připočtou DPH. Tak se doposud děje u zásilek s hodnotou před 22 Eur. Když ji celníci odhalí, nechají ji u sebe a dokud nedoplatíte DPH (případně i CLO), nedočkáte se jí. Kromě samotného zvýšení ceny, což se nebude líbit koncovým zákazníkům, je předmětem velké kritiky právě i proces kontroly balíčků. Celníci nebo jiní úředníci budou mít samozřejmě mnohem více práce s určováním daně. A to i v případě, kdy si objednáte třeba dvacet položek po padesáti korunách. Kritici se nejvíce obávají toho, že vybraná daň ani nepokryje náklady na zaplacení všech kroků tohoto procesu.

Evropská unie chce tímto krokem bojovat proti nerovným podmínkám. “Stávající osvobození od daně při dovozu zásilek nízké hodnoty narušuje hospodářskou soutěž a znevýhodňuje dodavatele zboží v Evropské unii, protože zatímco při dovozu ze zemí mimo EU jsou zásilky nízké hodnoty osvobozeny od daně, při prodeji z jiného členského státu dani podléhají. Praxe rovněž ukazuje, že osvobození od daně při dovozu je jedním z faktorů, které vedou k výraznému podhodnocování hodnoty dovážených malých zásilek, a tím se otevírá prostor pro obcházení daňových povinností a daňové podvody,” vysvětluje důvodová zpráva ke zmiňovanému zákonu. A má pochopitelně na mysli hlavně zboží z Číny. Česká pošta pak dodává velmi zajímavé číslo. V roce 2019 si Češi objednali 28 milionů zásilek s hodnotou pod 22 Eur. Troufneme si odhadovat, že letos číslo před zavedením DPH poskočí ještě výš a po Novém roce půjde rychle dolů.

