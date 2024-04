Xiaomi vyrábí kromě jiného i produkty pro domácnost, například ventilátory

Chytrý ventilátor Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 je levnější variantou již dříve recenzovaného modelu

Dá se koupit i v ČR a měl by být skladem, než udeří vedra

Úplně slyším slova klasika: už se těším, až budeme zase nadávat na letní vedra. A abychom nemuseli nadávat zase tak moc, připravilo pro nás Xiaomi chytré ventilátory. Pokud je pro vás Xiaomi Smartmi Standing Fan 3 zbytečně drahý, mohl by vás zaujmout model Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 v ceně kolem 1700 Kč.

Ventilátor Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 má ve složeném stavu rozměry 343 × 330 × 1000 milimetrů a hmotnost 3 kilogramy. Není tedy obtížné ho přenášet mezi místnostmi. Lze ho postavit jak na zem, tak i na nábytek. Vyrábí se pouze v jedné matně bílé barvě.

Ventilátor lze umístit na zem i na nábytek

Stejně jako pokročilejší bráška umí i tento model simulovat přirozený vánek. Jednou z výhod tohoto modelu je zcela plynulé nastavení rychlosti ventilátoru. Na rozdíl od většiny ventilátorů, které obvykle nabízejí tři rychlosti, můžete nastavovat rychlost otáčení lopatek na stupnici od 1 do 100 s krokem po jedné. Kromě toho lze také nastavit míru oscilace do stran, a to v hodnotách 30, 60, 90, 120 a 140 °. Ručně můžete ventilátor naklonit také, a to v úhlu 39 °.

Horizontální oscilaci lze nastavit od 30 do 140 stupňů.

K dispozici jsou dva režimy: přirozený vánek a přímé foukání. Režim přímého foukání poskytuje silnější a koncentrovanější proud vzduchu, který je ideální pro teplejší dny. Proti tomu režim přirozeného vánku rozptyluje vzduch po celé místnosti a vytváří tak příjemnější a přirozenější prostředí.

Chytrá domácnost

Přístroj lze spárovat s mobilní aplikaci Xiaomi/Mi Home, která je k dispozici pro zařízení s operačními systémy Android a iOS. Z aplikace ho pak lze nejen vypínat a zapínat, ale také nastavovat jeho rychlost, režim foukání, úhel oscilace a automatické vypnutí a zapnutí v zadané časy, a to odkudkoli, kde je dostupné internetové připojení.

Ventilátor lze ovládat z aplikace

Nechybí integrace s chytrou domácností Xiaomi, v jejímž rámci lze využívat různé formy automatizace. Je tak například možné zapínat a vypínat ventilátor automaticky při překročení stanovených teplot.

Integrace s chytrou domácností Xiaomi

Kromě toho ventilátor podporuje platformy chytré domácnosti Google Home a Amazon Alexa. Díky ní lze činnost ventilátoru ovládat prostřednictvím hlasových příkazů – například přes chytré reproduktory s Asistentem Google či Alexou od Amazonu.

Cena a dostupnost

Ventilátor se dá sehnat v ceně okolo 1700 Kč. Právě teď není skladem, ale na dotaz nám distributor sdělil, že by měl být naskladněn co nevidět.

Využijete chytrý ventilátor?

