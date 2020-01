Novinka Morror Art z Xiaomi crowdfundingu: Reprák, co vám ukáže i slova

Crowdfundingový server Youpin čínské společnosti Xiaomi neustále chrlí další a další zajímavé produkty. Nad některými zůstává rozum stát a pohybují se na hranici obyčejné extravagantnosti a geniality. Na tuto hranici bychom zařadili i nový chytrý reproduktor ze série Morror Art, který bude díky úspěšné kampani na Youpinu vyrábět firma Wuxi Shiwuwu Technology. Jeho největší zvláštnost se týká 21,5palcového displeje. Nejde však o jeho nezvykle velkou velikost, ale o jeho účel. Full HD obrazovka je umístěná na zadní stěně reproduktoru za čelním sklem a přitom je namířená dovnitř. Slouží tímto způsbem k zobrazování textů přehrávaných skladeb.

Nově vyvinutý přístroj má tělo z hliníkových slitin a je slušně vybavený i po zvukové stránce. Disponuje dvěma 100mm reproduktory vloženými přímo do přední skleněné stěny. Výkon má hodnotu 20 Wattů a rozměry zařízení jsou 525 x 322 x 140 milimetrů. Přehrát umí formáty MP3 , WMA , FLAC a ACC.

Animace se spustí po kliknutí

Pro správné nastavení zobrazení textů na displeji je nutné spouštět skladby prostřednictvím aplikace přes bluetooth. Do prodeje půjde nový chytrý reproduktor Morror Art poslední lednový den. Cena je upřímně trochu šokující. A to nepříjemně. Přístroj má stát v přepočtu cca 10 tisíc korun. A to je samozřejmě bez daně a cla.

Přijde vám takový nápad praktický?

Zdroj: xtoday