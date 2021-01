Konkurent pro Mi Band na obzoru: OnePlus chystá vlastní chytrý náramek

Velmi zajímavé telefony, sluchátka nebo třeba i bunda a batohy. To je současná nabídka populární čínské firmy OnePlus. Během roku 2021 by měly dosavadní produkty doplnit další kousky z jiných kategorií. Řeč už je delší dobu o chytrých hodinkách a nyní se objevily informace o další nositelné elektronice. Zdá se, že OnePlus chystá chytrý náramek. A dost možná by mohl na trh dorazit ještě před avizovanými hodinkami.

První produkt ze segmentu “wearables” tedy asi nakonec nebudou OnePlus Watch, ale OnePlus Band. Takto jednoduše by se měl nový přístroj jmenovat. Náramek by měl zaměřením korespondovat se sérií telefonů Nord. Bude tedy určený pro méně náročné uživatele. Bude v mnohém připomínat Xiaomi Mi Band. Chytrý náramek od OnePlus by měl mít AMOLED displej, několikadenní výdrž a také velmi sympatickou cenu. V Indii, kde ho nejspíš čeká prodejní premiéra, se má údajně prodávat za tři tisíce rupií, tedy cca 880 korun. Dorazit by tam měl už v prvním kvartálu letošního roku. Postupně pak i v dalších regionech.

Máte raději chytré hodinky, nebo náramky?

Zdroj: acentral