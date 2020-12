OnePlus hodinky a WearOS? Promluvil šéf firmy a situaci ještě víc zamotal

Budou. Nebudou. Budou! Zákulisní informace o chytrých hodinkách značky OnePlus jsou jako na houpačce. V jednu chvíli už se mluvilo s specifikacích, pak byl zase údajně projekt poslán k ledu. Před pár dny se ale o vyjasnění situace kolem OnePlus hodinek pokusil přímo šéf firmy Pete Lau. Čínská společnost je prý skutečně chystá. Společně s prohlášením o jejich vývoji ale představitel této značky spustil další vlnu chaosu. V souvislosti s hodinkami totiž zmínil i práce na WearOS, což si veřejnost vyložila jako oznámení, že tento systém v hodinkách bude. V následujících vyjádřeních už firma upřesnila, že vývoj OnePlus Watch (neoficiální název) a spoluúčast na vývoji Wear OS nejsou potvrzením, že k sobě tento produkt a software patří.

Jste z toho zmatení? My taky. Proč by čínská firma Googlu pomáhala vyvíjet systém, který by pak nepoužívala? Těžko říct. Pete Lau nicméně vysvětlil, jak zmíněnou spolupráci vnímá. “Wear OS má určitě prostor pro zlepšení. Chceme Googlu pomoci s dotažením konektivity s telefony a Android TV tak, aby lépe fungoval celý ekosystém. Zájem je v tomto případě oboustranný, takže je to cesta, kterou se chceme vydat. Nic dalšího k tomu ale říct nemůžeme,” popsal šéf OnePlus.

Situace je zamotaná i tím, že Google má nadále úřední a právnické potíže s převzetím společnosti Fitbit, v rámci jejíž značky chtěl prodávat vlastní hodinky. Teoretické OnePlus Watch s Wear OS tedy nemusí představovat nutně jen vývoj jednoho dalšího tuctového produktu, ale nastavení úplně nového směru pro “wearables” systém od Googlu.

Zdroj: 9to5