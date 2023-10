Na trh už přišlo mnoho produktů, které využívají AI. Chytré pero spojuje kouzlo ručně psaných poznámek s moderní digitální efektivitou. Díky AI převádí rukou psané texty do digitální formy, což z něj dělá praktického pomocníka ať už na přednášky, meetingy nebo do školních lavic.

Díky inovativnímu systému TRIDENT rozpoznává vaše písmo a umělá inteligence pak vaše poznámky okamžitě digitalizuje. A nejlepší na tom je, že můžete psát na jakýkoli papír. Což znamená, že se vyhnete neustálému hledání a dokupování speciálního papíru nebo komplikovaným propojením s aplikacemi. Proces je poměrně jednoduchý a pokud jste na cestách, vaše poznámky budou v bezpečí díky cloudovému úložišti. Zaručí uchování vašich myšlenek kdykoliv a kdekoliv jste.

Nuwa Pen se snaží zalepit narůstající mezeru mezi tradičním a digitálním psaním a snaží se přinést to nejlepší z obou světů. Pero ukazuje, jak může inovace ve formě umělé inteligence zase trochu vylepšit naše každodenní návyky a zároveň umožňuje zachovat osobní dotek, na který jsme u ručního psaní zvyklí.

Ať už patříte ke staré škole nebo jste moderní boomer, tato psací pomůcka je ideální pro všechny, kteří si často zapisují poznámky během přednášek či schůzek. Umožňuje rychlé digitalizování poznámek, usnadňuje jejich organizaci a také rychlé sdílení. Na druhou stranu, pro ty, kteří nejsou zvyklí na psaní rukou, může být počáteční učení a přizpůsobení se technologii náročnější. Navzdory tomu, výhody, jako je lepší zapamatovatelnost informací při psaní rukou a možnost mít všechny poznámky bezpečně uložené v digitální formě, dělají z této novinky poměrně zajímavý nástroj moderní doby.

It’s about time we tell you about the Nuwa Pen’s case! Unlike other smart pens, this one comes with a protective case that ensures the safety of your pen. We all know how easy it is to lose pens, so in this case, you won’t need to play hide and seek with your Nuwa Pen! pic.twitter.com/z1LX83InF6

