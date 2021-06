Také na trhu s chytrými hodinkami panuje poměrně krutý boj, zejména tedy od té doby, co se na scéně objevil Apple. Protože je konkurence silná, je třeba vymýšlet stále nové vychytávky, které by přilákaly nové zákazníky. Toho si je vědom také největší výrobce mobilní telefonů Samsung. Proto by chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 4 měly dostat v segmentu dosud nevídanou fitness funkci. Tvrdí to uznávaný “únikář” Max Weinbach.

Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 4 dostanou zajímavou fitness funkci

Zmiňovanou funkcí není nic jiného než měření tuku v těle. S touto vychytávkou jsme se doposud mohli setkat u jiných nositelných zařízení, avšak žádný výrobce ji prozatím nepřinesl na chytré hodinky.

Pokud by se měření tuku v těle na Samsung Galaxy Watch 4 opravdu objevilo, stalo by se cenným doplňkem při splňování našich fitness cílů. O měření tělesného tuku by se staral tzv. BIA senzor, který využívá k měření tuku bioimpedanční analýzu, která se běžně k z jištění tuku v těle používá.

Galaxy Watch4. BIA sensor. — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 25, 2021

Bohužel, pokud bychom se novinky u Galaxy Watch 4 opravdu dočkali, je velmi pravděpodobné, že by se tak stalo ve prospěch jiné, dlouho spekulované funkce. Řeč je o měření cukru v krvi. Tu si Samsung nechá pravděpodobně pro některou budoucí generaci hodinek. Každopádně zdraví je pro výrobce chytrých hodinek prioritou číslo jedna.

Chytré hodinky Galaxy Watch 4 by také měly dostat akcelerometr, barometr, gyroskop, senzor měření srdečního tepu, senzor pro měření saturace kyslíkem a také funkce pro měření spánku. Objevit by se také měl nový 5nm procesor, který zajistí delší výdrž baterie. Nových smartwatch od Samsungu bychom se měli dočkat už 28. června na MWC 2021.

Jaké chytré hodinky používáte? Jste s nimi spokojeni?

Zdroj: Max Weinbach