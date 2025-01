Tyhle chytré brýle nerozeznáte od klasických. Mají AI asistenta a prodávat se začnou už brzy

Na trh chytrých brýlí brzy vstoupí horká novinka, která má šanci konkurovat i Metě. A nemluvíme tady o brýlích od Samsungu, které by se měly prodávat už ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Řeč je o Halliday Glasses – chytrých brýlích, které vypadají téměř jako ty klasické, ale přitom v sobě ukrývají mnohé.

Jejich předností je miniaturní displej schovaný v pravém horním rohu, tedy přímo v zorném poli uživatele. Navíc disponují proaktivním AI asistentem, který dokáže reagovat na různé podněty. A umí toho spoustu.

Překlady v reálném čase i analýzy

Halliday Glasses se ovládají nenápadným dotykovým kolečkem na straně brýlí. Ale stejně tak nabízejí hlasové ovládání nebo je můžete používat v kombinaci se speciálním dotykovým prstenem.

Jejich displej má 3,5 palce a má být čitelný i venku na přímém slunci. Pokud potřebujete dioptrické čočky, nemělo by to nijak vadit – čitelný by měl být totiž i s nimi.

Umělá inteligence integrovaná do chytrých brýlí je velmi pokročilá a AI asistent dokáže pomoci s různými trably i požadavky. Nabídnout má analýzy nebo sumarizace rozhovorů. Stejně tak dokáže poskytovat překlady v reálném čase, a to až do 40 světových jazyků.

Samozřejmostí jsou odpovědi na vaše otázky, navigace nebo třeba i přepisování poznámek. A nebo nabídne přehrávání hudby.

Chytré brýle jsou přitom velmi lehké – jejich hmotnost je jen 35 gramů. Na jedno nabití mají vydržet až 12 hodin, což je ideální doba na 1 den. Standby režim přitom slibuje až 100 hodin.

Dostupnost a cena

Brýle Halliday Glasses se mají začít prodávat už na konci prvního čtvrtletí tohoto roku a dostupné mají být ve 3 barvách: matné černé, želvovinové, jantarové.

Jejich cena přitom nebude nijak přemrštěná a měla by odpovídat mobilu střední třídy. Zatím je nastavena v rozmezí 399 až 499 dolarů (asi 10 000 až 12 500 Kč). Jestli se dostanou i do Česka, ale není zřejmé.

Chtěli byste mít chytré brýle?

Zdroj: Halliday Glasses, Mashable