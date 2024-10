Nejlepší chytré váhy do 1 000 Kč v roce 2024. Poradíme, jak vybrat tu pravou

Výběr chytré váhy může vypadat jako jednoduchá záležitost, ale přesto je třeba vzít v potah několik věcí. Co může být na váze vůbec chytrého? Chytrá váha by měla spolupracovat s aplikací v telefonu a poskytovat komplexnější informace, než pouze to, kolik vážíte. I to samo o sobě je ale velká pomoc, zvláště pokud si hmotnost hlídáte. V aplikaci si totiž můžete nechat vygenerovat tabulku nebo graf. To jsou formáty, se kterými se většině lidí pracuje lépe.

Obsah

Rozpoznání uživatelů

Chytré váhy umí další zajímavou věc, a to detekci konkrétního uživatele. Moje chytrá váha Omron to poznává podle hmotnosti. Já vážím asi 2x tolik, co moje manželka, takže moje chytrá váha automaticky přiřadí vážení ke správnému profilu.

Složení těla

Chytré váhy umí kromě hmotnosti monitorovat i další parametry, jako je rozložení hmoty v těle. Lidské tělo je tvořeno kostmi, svaly, tuky a vodou. Je důležité znát poměr těchto stavebních částí. Proč?

Pokud se rozhodnete něco dělat s nadváhou, ze všeho nejdřív se tělo zbaví zadržované vody. Pozorujete rychlý pokles hmotnosti, ale pokud zkontrolujete složení těla, zjistíte, že mizí hlavně voda. To není špatně, ale je to jen začátek.

Jako další by měl začít mizet tělesný tuk. Nikdy nesmí mizet svalová hmota! To by znamenalo, že je vaše dieta příliš přísná a tělo spaluje bílkoviny. V této fázi se může stát, že se snižování hmotnosti zastaví. Chytrá váha vám pak řekne, že sice vážíte stejně, ale poměr tuku a svalů se mění ve prospěch svalů. A to je naopak velmi dobře.

Měření složení těla tedy pomáhá udržet si přehled o skutečných změnách, které ve vašem těle nastávají během hubnutí. Je třeba ale upozornit na technické omezení. Chytré váhy měří složení těla pomocí bioimpedační analýzy. Ta funguje tak, že se do těla vysílají elektrické impulzy. V případě chytré váhy do chodidel (proto je třeba se vážit naboso). Podle různého chování jednotlivých složek těla vůči elektrickému proudu rozpozná, kolik a kde čeho v těle je.

Profi přístroje vysílají impulzy i do dlaní, aby proud procházel celým tělem. Chytrá váha může ale sledovat hlavně dolní polovinu těla, a tady vniká jeden problém. Tuk se totiž ukládá jinak u mužů a u žen. Ženy jej mají spíše pod kůže a v dolní polovině těla, zatímco muži jej mají uložený hlouběji a v oblasti trupu a břicha. Chytrá váha tak detekuje tuk lépe u žen, než u mužů. Váhy, které mají senzory i na dlaně, jsou v jiné cenové relaci, než na jakou se zaměřuje tento článek.

Stejně jako u každé jiné zdraví monitorující nositelnosti tedy doporučuji sledovat spíše trendy než absolutní hodnoty.

BMI

BMI je jednoduchá veličina, udávající, jak na tom jste z hlediska nadváhy. Jedná se jednoduchý výpočet, kdy se hmotnost v kilogramech vydělí výškou v metrech umocněnou na druhou. Podle tabulky pak zjistíte, jestli máte nadváhu a jak vážnou.

Protože jde o základní a jednoduchý pohled, je třeba jej brát s rezervou a pokud jste 20 deka nad ideální váhou, nestresujte. Stejně tak BMI nezohledňuje pohlaví, věk, počet dětí a ani jestli je hmotnost v tuku nebo ve svalech. Ale pokud se vaše BMI blíží hodnotě 40 jako v mém případě, už byste se sebou něco dělat měli.

Poznámka BMI nefunguje u starších osob, těhotných žen a sportovců.

Nosnost

Žádná z vybraných chytrých vah nemá nosnost menší než 150 kg. Pokud ale vážíte víc, věnujte pozornost i tomuto parametru. Maximální nosnost v našem výběru je 180kg. Existují i váhy s nosností 200 kg, ty se ale vymykají nastavenému cenovému stropu.

Připojení

Chytrá váha musí nějak komunikovat. Většinou se tak děje pomocí Bluetooth, z čehož vyplývá, že musíte mít v době měření mobil někde poblíž. Pokud ne, nemělo by to vadit, váha pošle naměřená data později. Typicky buď při dalším vážení nebo na vyžádání.

Některé chytré váhy mají možnost připojení i skrze Wi-Fi. Díky tomu je možná integrace s chytrou domácností. Představte si pravidlo, které vám při váze přes limit zamkne ledničku…

Tipy na zajímavé váhy

TrueLife FitScale W6 BT

Kromě aktuální hmotnosti vám tato chytrá váha ukáže spoustu dalších užitečných informací, a to zejména díky bioelektrické impedanční analýze. Velký barevný LCD displej zobrazuje veškeré naměřené hodnoty – až 7 indexů těla.

Tato osobní váha automaticky rozezná uživatele. Díky prémiovému krycímu sklu je nosnost váhy až 180 kg. Samozřejmostí je možnost spárování s mobilní aplikací, která umožňuje rychlou diagnostiku těla.

Parametry

Parametr Hodnota Typ váhy Digitální diagnostická (s funkcemi) Nosnost 180 kg Funkce Měření tuku, Měření svalů, Měření vody, Uložení dat, Párování s mobilní aplikací, Měření kostní tkáně, Měření bazálního metabolického výdeje, Rozpoznání uživatele Vlastnosti Podsvícený displej, Protiskluzové nožičky, Chytrá Přesnost měření 100 g Materiál desky Sklo Konektivita Bluetooth Kompatibilní OS Android, iOS Barva Bílá

Cena: od 789 Kč

Nedis BTHPS11WT

Tato chytrá Wi-Fi osobní váha kromě vaší hmotnosti změří i množství tělesného tuku, svalové hmoty, vody, kostní tkáně a spočítá BMI. Aplikace podporuje více účtů, přičemž jednotlivé uživatele sama rozpozná a data přiřadí vždy tomu správnému uživateli.

Nedis SmartLife NEDIS Instalovat (Free) Google Play

Parametry

Parametr Hodnota Typ váhy Digitální diagnostická (s funkcemi) Nosnost 180 kg Funkce Měření tuku, Měření svalů, Měření vody, Uložení dat, Párování s mobilní aplikací Materiál desky Sklo Konektivita Wifi Kompatibilní OS iOS Barva Bílá, Šedá

Cena: od 639 Kč

Xiaomi Body Composition Scale S400

Tato váha jako jediná v našem výběru umí sledovat i tepovou frekvenci. Pokud už máte chytré hodinky či náramek nebo dokonce chytrý prsten, asi tuto funkci nevyužijete. V opačném případě je to zajímavá informace navíc.

Kromě tepové frekvence zvládne i měření tělesného tuku. Nosnost je 150 kg a o napájení se starají baterie AAA. Samozřejmostí je propojení s aplikací v mobilním telefonu, výrobce slibuje kompatibilitu s Androidem i iOS.

Parametry

Parametr Hodnota Typ váhy Digitální diagnostická (s funkcemi) Nosnost 150 kg Funkce Měření tuku, Párování s mobilní aplikací, Sledování tepové frekvence Vlastnosti Podsvícený displej, Indikátor kapacity baterie, Indikátor přetížení Přesnost měření 100 g Počet senzorů 6 Materiál desky Sklo Konektivita Bluetooth Kompatibilní OS Android, iOS Barva Bílá

Cena: 465 Kč

Omron HN 300T2-EGY Intelli IT

Tato chytrá váha nabízí sice jen měření hmotnosti, ale zato používá 4senzorové měření. Kromě toho je zaštítěna jménem značky, která něco znamená v oboru lékařských přístrojů. Sám mám od Omronu tonometr i chytrou váhu a z osobní zkušenosti mohu potvrdit, že to, co mají dělat, dělají dobře.

Data se odesílají do aplikace od výrobce, která jde ale propojit s Google Fit nebo Samsung Health. Naměřená data jdou také zobrazit ve formě grafů a tabulek. Moje lékařka mě za ně vždy chválí. Za formát, ne za hodnoty…

Parametry

Parametr Hodnota Typ váhy Digitální diagnostická (s funkcemi) Nosnost 150 kg Funkce Uložení dat, Párování s mobilní aplikací Přesnost měření 100 g Počet senzorů 4 Materiál desky Sklo Konektivita Bluetooth Kompatibilní OS Android, iOS Barva Šedá

Cena: 823 Kč

Xiaomi Mi Smart Scale 2

Tato chytrá váha dostala díky skvělému poměru cena / výkon. Za cenu jen nepatrně přesahující 300 Kč bychom čekali jen ty nejzákladnější funkce, ale přesto nabídne něco navíc. Konkrétně kromě propojení s aplikací dokáže rozpoznat až 16 uživatelů (kdo tohle potřebuje?) a vypočítá vám BMI.

Parametry

Parametr Hodnota Typ váhy Digitální bez funkcí Nosnost 150 kg Funkce Uložení dat, Párování s mobilní aplikací Přesnost měření 50 g Materiál desky Sklo Typ baterie AAA Kompatibilní OS Android, iOS Barva Bílá

Cena: od 313 Kč

Vybrali jste si nebo máte vlastního favorita?