Chystá se třetí ohebná Motorola Razr. Má se Z Flip bát?

Je to oficiálně potvrzené. V příštím roce (tedy teoreticky klidně i za několik dní či týdnů) se dočkáme nového modelu flexibilního telefonu Motorola Razr. V pořadí třetí varianta by měla být, na rozdíl od svých předchůdců, kterým se to moc nepodařilo, silnější konkurencí pro současné “véčkové” mobily. Samozřejmě v čele s telefonem Samsung Galaxy Z Flip, který si na tomto poli zajistil silné vedení a popularitu.

Výrobu telefonu Motorola Razr 3 (název s pořadovým číslem ale není jistý) a nepřímo i zmíněné smělé plány zveřejnil na Weibo představitel společnosti Lenovo Chen Jin. Současný výrobce mobilů značky Motorola údajně hodlá přístroji a uživatelům dopřát více výkonu nebo lepší softwarové prostředí. Se systémem Motorola velké problémy nemá, nicméně právě výkon a hardwarová výbava jsou aspekty, které předchozím ohebným Razrům nedávaly moc šancí na atakování konkurence.

Pokud se Lenovu podaří z nové Motorola Razr udělat pořádné “železo”, bude pak také hodně záležet na ceně. Samsung už je schopný za poměrně přijatelné částky nabídnout například vodotěsnost či adaptivní frekvenci displeje a nedávno představený Huawei P50 Pocket zase dokazuje, že i flexibilní mobily mohou mít skvělé foťáky.

Co očekáváte od nové Motorola Razr?

Zdroj: aauthority