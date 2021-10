Je tomu pouze několik dní, co jsme vás informovali o zajímavém tablet Chuwi HiPad Pro a nyní se na trh dostává další model – Chuwi HiPad Air. Asi ani není potřeba sdělovat, u jaké firmy se nejen co se názvu týče firma inspirovala. Tablet totiž určitě stojí minimálně za zvážení. Nabízí kovové tělo, Android 11, displej s Full HD rozlišením a to za velmi slušné peníze.

Chuwi HiPad Air představen

Tělo tabletu Chuwi HiPad Air je celokovové a přitom si zachovává nízkou hmotnost 480 gramů a tloušťku pouhých 7 mm. Za taková čísla by se nemusel stydět kdejaký tablet vyšší třídy. Dominantou je zde 10,3″ LCD panel s Full HD rozlišením, zatímco pod kapotou tiká čipset Unisoc Tiger T618 v kombinaci s grafickým čipem Mali G52 3EE, což rozhodně není nic extra výkonného, na druhou stranu na běžné používání bude méně náročným uživatelům stačit. Dopomáhají mu 4 GB operační paměti RAM a 128GB úložiště.

Samozřejmostí je pak systém Android 11 a o výdrž se postará 7000mAh baterie. Pokud jste došli až sem, určitě vás bude zajímat cena. Na Aliexpressu je k zakoupení za cenu 199 dolarů, což je asi 4 400 korun.

Co na tento tablet říkáte?

