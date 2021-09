Společnost Chuwi, která je známá zejména díky svým levným notebookům představila další model. Tentokrát se jedná (překvapivě) o levný notebook, který je navíc velice kompaktní. Neváží ani 1 kg, tiká v něm procesor od Intelu a chybí mu jakýkoliv ventilátor, takže jej budete mít vždy tichý. Pojďme si ho představit.

Chuwi HeroBook Air je levný a kompaktní notebook

Chuwi HeroBook Air disponuje 11,6″ IPS panelem s rozlišením 1366 x 768, což je na dnešní dobu trochu málo, ovšem displej je poměrně malý. Celkové rozměry činí 277 x 189 x 17 mm a laptop váží pouhých 910 gramů. Chuwi se navíc chlubí, že by měl laptop vydržet až 9 hodin běžného používání. Pod kapotou mu tiká procesor Intel Celeron N4020 se dvěma jádry a také grafický čip Intel UHD Graphics 600. Je tedy každému jasné, že na střih videa, hraní her nebo jakoukoliv náročnou práci bude takový laptop nepoužitelný.

Na druhou stranu pro práci v prohlížeči, videokonference nebo na filmy je zcela dostačující. Sekundují mu 4 GB LPDDR4 RAM, což taky není zrovna moc, ovšem potěší 128 GB SSD disk. Je zcela běžné že se v této cenové relaci bavíme spíše o eMMC úložištích. Pokud by vám to bylo málo, můžete si skrz volný M.2 slot přidat další SSD až do velikosti 1 TB. Celou dobu se zde bavíme o levném počítači a tak vás určitě zajímá cena. Na Aliexpressu jej lze zakoupit za 249 dolarů, což je v přepočtu asi 5 300 korun.

Stačil by vám takový notebook?

Zdroj: Xiaomi Today