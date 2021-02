Chromecast s Google TV dostává update. Vylepšuje obraz i zabezpečení

Google Chromecast s Google TV je jedním z nejlepších zařízení s Google/Android TV a nyní dostává nový update. Ten přináší kromě nových prosincových bezpečnostních záplat také opravu pro některé 4K televize.

Chromecast s Google TV nový update

Aktualizace se označuje jako QTS2.200918.033 a má velikost 78,2 MB. Už jsme si zvykli na to, že Google žádný oficiální seznam změn a oprav nevydává a jinak tomu není ani u této aktualizace. Naštěstí se pár uživatelů podělilo o to co jim funguje lépe, takže alespoň něco víme. Dostali jsme tedy bezpečnostní záplaty z prosince 2020 (dříve září 2020), což se může zdát jako poměrně zastaralá aktualizace, ovšem na poměry Android TV jde spíše o úspěch.

Dle některých uživatelů nyní funguje lépe režim 4K. Nový Chromecast samozřejmě podporuje toto rozlišení už nativně, ovšem některé televizory s ním mají problém a nezobrazují jej správně. V horších případech prý Chromecast ani nerozpozná, že je televize 4K a nabídne pouze Full HD rozlišení.

