Nový Chromecast HD přece jen nabídne jedno zásadní vylepšení

Chromecast s Google TV je i přes pár pih na kráse bezesporu skvělé multimediální zařízení. A i když je na trhu téměř rok a našlo by se i pár oblastí, ve kterých by si zasloužil vylepšit, Google nejdříve chystá levnější a logicky tedy i hůře vybavenou variantu. Takzvaný Chromecast HD však přesto nabídne v porovnání se starším a vybavenějším modelem jedno vítané vylepšení.

Chromecast HD bude umět lépe pracovat s úložištěm

Vývojář Kuba Wojciechowski, který mimochodem stojí i za prozrazením příprav Pixel Tabletu Pro – se opět vytasil s informacemi o novém připravovaném produktu Googlu. I tentokrát jako zdroj informací posloužil firmware, který poskytl informace o dalším Chromecastu. V první řadě se potvrdil název Chromecast HD, byť to pochopitelně stále neznamená, že pod tímto pojmenováním musí zařízení nutně vyrazit i do prodeje. Název pak pochopitelně poukazuje na schopnost nového Chromecastu pracovat pouze s 1080p obsahem, byť stále máme počítat s nainstalovaným Google TV. Současný Chromecast s Google TV pak pochopitelně podporuje 4k rozlišení.

Současná “streamovací krabička” od Googlu však stále zůstává na Androidu 10, zatímco novinka poběží na Androidu 12. A to není zdaleka vše. Aktualizaci původního Chromecastu totiž komplikuje velmi malé, 8GB úložiště. Novinka sice bude mít stejnou kapacitu úložiště, nicméně bude podporovat takzvané “A/B” nebo taky jinak řečeno “plynulé” aktualizace. To znamená, že zde není nutné nejdříve stahovat instalační balíček, který se následně v zařízení rozbalí a teprve poté nainstaluje. Namísto toho se nový software bude do zařízení streamovat. Tím pádem bude aktualizace vyžadovat jen minimum volného místa.

Krom toho Wojciechowski dodává, že nový Chromecast HD bude disponovat pouze 1,5 GB RAM namísto spekulovaných 2 GB, které má i současná 4k verze. To by potenciálně mohlo znamenat problém pro případnou budoucí aktualizaci na Android 13, který vyžaduje právě minimálně 2 GB operační paměti. U zařízení s Google TV by však mohly být požadavky v tomto směru nižší. Výkon by pak měl dodávat čipset AMlogic S805X2 a přítomna má být také podpora Bluetooth 5.2 a patrně pouze Wi-Fi 5. Designově se pak novinka nebude patrně vůbec, nebo jen minimálně.

Nekvalitní telefonní hovory? Android 13 nabídne nové řešení čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Dává vám slabší Chromecast s Google TV pro 1080p obsah ještě smysl?

Zdroje: AndroidAuthority.com, GSMArena.com