Překvapení: Google chystá Pro variantu očekávaného tabletu

Už nějakou dobu víme, že Google v dohledné době (přesněji někdy na začátku roku 2023) odhalí svůj tablet Pixel. Redaktoři z 9to5google však přišli na to, že americká firma dost možná pracuje ještě na jedné a ještě lepší verzi, která se bude označovat jako Pixel Tablet Pro.

Google bude do segmentu s Android tablety šlapat jako nikdy předtím. Nedávno ukázal systém Android 12L, který lépe využívá velký displej tabletů a můžeme jej v akci vidět třeba v tabletech od Samsungu. Co se týče samotného tabletu od Googlu, ten by neměl spadat do úplného top segmentu. Firma se bude snažit cílit na zákazníky, který chtějí skvělý uživatelský zážitek, ale zároveň nechtějí dávat za podobné zařízení desítky tisíc korun.

Google Offers Glimpse of New Pixel Tablet

Pod kapotou mu bude tikat čipset Google Tensor a na zadní straně uvidíme jediný 12,2Mpx hlavní snímač, který známe třeba z Pixelu 6a. Google však dle všeho chystá ještě jeden tablet, který se kódově označuje jako “tangorpro”, zatímco klasická verze se označuje pouze jako “tangor”. Bohužel o něm ale nemáme v tuto chvíli žádné podrobnější informace.

Zdroj: 9to5google